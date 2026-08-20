CISET 4x4 regressa à Madeira para mais um desafio na Ribeira de São Vicente

A Ribeira de São Vicente recebe, este fim-de-semana, mais uma jornada do CISET 4x4, com a realização do XIX Super Trial 4x4 São Vicente Madeira.

A prova volta a juntar equipas do Continente e da Madeira numa competição que promete dois dias de grande intensidade, num percurso marcado por pedras, desníveis e mudanças constantes nas condições do terreno.

De acordo com a nota enviada, depois da passagem pelo Couço, onde a areia, a lama e a água dominaram a competição, o CISET encontra em São Vicente um cenário bem diferente, que obrigará pilotos e equipas a adaptar constantemente as suas trajetórias e estratégias.

A lista de inscritos inclui viaturas das classes Unlimited, X-Treme e Promoção, com uma forte representação madeirense preparada para medir forças com as equipas que se deslocam do Continente.

O programa competitivo arranca no sábado, com o prólogo às 19h00, seguindo-se, pelas 21h00, a primeira manga de resistência. As classes Unlimited e X-Treme terão uma hora de competição, enquanto a Promoção disputará uma manga de menor duração. A realização da prova durante a noite acrescenta um desafio adicional às equipas, com os faróis das viaturas a assumirem um papel importante na leitura do percurso.

No domingo, a competição prossegue com a segunda manga de resistência, cujo início está previsto para as 15h00. Unlimited e X-Treme terão duas horas de prova, enquanto a classe Promoção disputará uma manga de uma hora.

A jornada termina com a publicação dos resultados e a entrega de prémios, às 19h00, no Parque Urbano de São Vicente.

A prova é organizada pelo Clube Desportivo Nacional, em parceria com a Associação Portuguesa Trial Extremo, com o apoio da Direcção Regional de Turismo e da Câmara Municipal de São Vicente.