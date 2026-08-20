Via Expresso entre São Vicente e Porto Moniz já reabriu ao trânsito

O troço da Via Expresso entre São Vicente e o Porto Moniz, encerrado esta tarde na sequência de uma derrocada, já se encontra novamente aberto ao trânsito.

De acordo com a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, uma equipa de rocheiros da Direcção Regional de Estradas deslocou-se de imediato ao local para avaliar as condições da escarpa, tendo concluído que estavam reunidas as condições de segurança necessárias para a reabertura da circulação.

Equipa de rocheiros está a avaliar escarpa no Porto Moniz A derrocada que provocou, esta tarde, a obstrução do troço da Via Expresso entre São Vicente e o Porto Moniz, levando à mobilização de uma equipa de rocheiros da Direção Regional de Estradas.

Apesar da reabertura, estão previstas novas intervenções na zona. Na próxima segunda-feira, dia 24 de Agosto, o Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) vai realizar uma avaliação da escarpa sobranceira à VR2, nas proximidades do local da derrocada. Numa primeira fase, os trabalhos vão permitir identificar e caracterizar as principais patologias geológicas e localizar os pontos com maior suscetibilidade a movimentos de massa. A avaliação poderá também apoiar eventuais trabalhos de saneamento rochoso que venham a ser considerados necessários.

Posteriormente, o LREC irá realizar uma modelação tridimensional da escarpa, de forma a estudar a eventual queda de novos blocos, incluindo as suas possíveis trajectórias, pontos de impacto e locais de imobilização.

Os resultados permitirão definir zonas de risco e avaliar quais as medidas mais adequadas para reduzir o perigo, podendo posteriormente avançar projectos de estabilização ou consolidação da escarpa.

A primeira fase dos trabalhos deverá estar concluída até 28 de Agosto, enquanto a segunda fase tem conclusão prevista para o final de Scetembro.

A Secretaria Regional recorda ainda que está já concluído o projecto de execução de um "falso túnel" na zona do túnel João Delgado, estrutura que permitirá absorver o impacto de eventuais pedras que se desprendam da escarpa.