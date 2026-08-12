Renato Travaglia regressa ao Rally Madeira Legend

O italiano Renato Travaglia vai regressar ao Rally Madeira Legend, que se realiza no final de Outubro, assumindo-se novamente como um dos principais nomes da prova organizada pelo Club Sports da Madeira.

Aos 61 anos, Travaglia é bem conhecido do público madeirense, tendo participado por sete vezes no Rali Vinho da Madeira, entre 2002 e 2008. O piloto venceu a prova em 2005, ao volante de um Renault Clio S1600, depois de Giandomenico Basso ter tido problemas mecânicos no último troço cronometrado.

Campeão europeu em 2002 e 2005 e campeão italiano em 2002, Travaglia competiu oficialmente por várias marcas e manteve-se activo na modalidade até 2019. Actualmente, trabalha como instrutor de condução desportiva, entre outras, para a Ferrari.

No Rally Madeira Legend, o piloto de Cavegine, no norte de Itália, estará aos comandos de um BMW M3 E30, com ficha técnica Historic FIA. A viatura já lhe permitiu este ano vencer a sua classe em seis provas de clássicos e alcançar lugares no pódio absoluto.

Travaglia ocupa actualmente o segundo lugar no campeonato europeu para viaturas históricas pré-1992.