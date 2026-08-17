Café Memória da Madeira regressa sábado com sessão dedicada à higiene oral

O Café Memória da Madeira regressa no próximo sábado, 22 de Agosto, com uma sessão dedicada aos cuidados de higiene oral de pessoas com problemas de memória ou demência.

A iniciativa decorre entre as 9h30 e as 11h30, no Centro Comunitário do Funchal, no Edifício 2000, e terá como convidada Catarina Nepomuceno, médica dentista diferenciada em Geriatria.

"Autonomia vs dependência nos cuidados de higiene oral diários" é o tema da sessão, que pretende abordar os desafios relacionados com a manutenção da higiene oral e o grau de autonomia das pessoas no desempenho destes cuidados.

O Café Memória é um ponto de encontro destinado a pessoas com problemas de memória, pessoas com demência, cuidadores e familiares, mas está aberto a toda a comunidade.

Não é necessária inscrição prévia, bastando comparecer no Centro Comunitário do Funchal a partir das 9h30.

O projecto é promovido pela Alzheimer Portugal e pela Sonae Sierra, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania.