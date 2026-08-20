Viatura bloqueada na praça de táxis

A saga das viaturas estacionadas em locais indevidos no coração do Funchal continua. Hoje, uma viatura estacionada na praça de táxis situada na Rua do Ribeirinho de Baixo acabou bloqueada pela PSP.

A intervenção da Polícia de Segurança Pública ocorreu na sequência do estacionamento indevido da viatura num espaço reservado a táxis, ficando o veículo impedido de sair do local.

A situação volta a colocar em evidência o problema do estacionamento irregular em zonas destinadas exclusivamente à circulação ou paragem de veículos autorizados no centro da cidade.