Quatro bombeiros feridos em despiste de veículo em Arouca

Quatro bombeiros voluntários de Arouca ficaram hoje feridos na sequência do despiste do veículo de combate a incêndios em que seguiam na zona onde lavra um fogo desde segunda-feira, disse à Lusa o comandante Ricardo Fradique.

"O veículo de combate a incêndios despistou-se perto do incêndio de Arouca numa zona de difícil acesso na localidade de Pedrógão. Há quatro feridos, mas desconhecemos a gravidade uma vez que os meios de socorro ainda estão no local", adiantou à Lusa Ricardo Fradique, do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, às 06:40.

O alerta para o despiste do carro de combate a incêndios dos Bombeiros Voluntários de Arouca no lugar de Pedrogão, na freguesia de Moldes, em Arouca, foi dado às 03:52 e às 06:45 estavam no local 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio florestal que deflagrou às 21:50 de segunda-feira em Cabreiros e Albergaria da Serra, no concelho de Arouca, no distrito de Aveiro, mantinha às 06:40 quatro frentes ativas.

"Neste momento, não há populações em risco. Estão perto do fogo, mas não estão em risco", indicou.

Num balanço feito na terça-feira à noite, fonte da câmara de Arouca referiu que as aldeias de Bouceguedim, Rio de Frades, Cando, Pedrógão, Tebilhão, Cabreiros e Covêlo de Paivó estavam na linha do fogo, mas sem correr perigo.

Às 06:50, estavam mobilizados no combate ao fogo 491 operacionais, com o apoio de 163 veículos.