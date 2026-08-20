Benfica tenta ganhar hoje vantagem na Luz para estar na fase de liga

O Benfica procura hoje ganhar vantagem em casa na corrida à fase de liga da Liga Europa de futebol, em jogo diante do campeão dinamarquês Aarhus, da primeira mão do play-off de acesso à competição.

Quatro dias depois de uma goleada de outros tempos no campeonato, no terreno do Casa Pia (7-0), os 'encarnados' chegam com confiança à eliminatória final para assegurarem a presença na segunda prova europeia de clubes.

Ainda à espera de reforços, em especial de um médio, após garantido o central Circati, o Benfica tem tido um início de época irregular, face à entrada em falso na I Liga, com o promovido Académico de Viseu (2-2), em jogo à porta fechada.

A equipa de Marco Silva, que chegou esta temporada ao clube, teve de disputar já duas pré-eliminatórias da Liga Europa, competição a que se viu destinada a jogar depois de ser terceira classificada na I Liga da última época.

A equipa lisboeta acabou 'relegada' para a fase preliminar face à vitória do Torreense na Taça de Portugal, afastando na segunda pré-eliminatória os suíços do St. Gallen e na terceira os escoceses do Hearts.

O jogo de hoje, com início às 20:00, no Estádio da Luz, terá arbitragem do italiano Marco Guida e será um reencontro com um adversário de boa memória para as 'águias': eliminaram os nórdicos na primeira vez em que foram campeãs europeias (1960/61) e voltaram a fazê-lo em 1987/88, quando perderam a final da Taça dos Campeões Europeus com o PSV.