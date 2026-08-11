Conheça as vantagens da regra do arredondamento

Poupar não exige necessariamente uma grande disponibilidade financeira. Para quem chega ao fim do mês sem conseguir reservar uma parte do rendimento, a regra do arredondamento pode ser uma forma simples de criar disciplina e transformar pequenas compras numa poupança regular.

O princípio é fácil de entender: sempre que é feito um pagamento, o valor é arredondado e a diferença segue para uma conta separada. Uma despesa de 3,60 euros pode ser arredondada para 4 euros, permitindo guardar 40 cêntimos. Numa compra de 27,25 euros, o arredondamento para 28 euros coloca mais 75 cêntimos de lado.

Considerados isoladamente, estes montantes parecem irrelevantes. A diferença surge quando o processo se repete dezenas de vezes por mês.

O que é a regra do arredondamento?

Trata-se de um método de micro-poupança associado às despesas correntes. Em vez de esperar pelo final do mês para guardar o dinheiro que eventualmente sobrou, a poupança acontece no momento de cada compra.

O funcionamento pode ser resumido em três passos:

O consumidor efectua um pagamento; O valor é arredondado segundo uma regra previamente definida; A diferença é transferida para uma conta ou espaço de poupança.

Alguns bancos e aplicações permitem arredondar automaticamente os pagamentos efectuados com cartão. Quando essa funcionalidade não existe, o mesmo princípio pode ser aplicado manualmente, através de uma transferência semanal ou mensal correspondente aos arredondamentos realizados.

Para que valor se deve arredondar?

A modalidade mais simples consiste em arredondar cada despesa para o euro imediatamente seguinte. Uma compra de 6,30 euros gera, nesse caso, uma poupança de 70 cêntimos.

Há soluções que permitem arredondamentos mais elevados, nomeadamente para múltiplos de dois, cinco ou dez euros. A mesma compra de 6,30 euros poderia, por exemplo, ser arredondada para 10 euros, desviando 3,70 euros para a poupança.

Quanto maior for o arredondamento, mais rapidamente cresce o montante acumulado. Mas também aumenta o impacto sobre o saldo da conta. A escolha deve, por isso, respeitar o rendimento disponível e as despesas fixas de cada agregado familiar.

Quanto se pode juntar num ano?

O resultado depende do número de compras, do valor médio arredondado e da regularidade com que o método é utilizado. Admitindo apenas uma operação por dia, a acumulação poderá ser a seguinte:

Poupança média diária

Esta simulação não representa um rendimento nem uma garantia de poupança. O dinheiro acumulado continua a sair do orçamento familiar. O método limita-se a tornar essa retirada mais gradual e menos perceptível.

Porque pode resultar?

A principal vantagem está na automatização. Muitas pessoas reconhecem a importância de poupar, mas adiam a decisão até ao final do mês. Nessa altura, o rendimento já foi absorvido pelas despesas ou por pequenos consumos.

Com o arredondamento, a lógica é invertida: poupa-se à medida que se gasta. A transferência automática reduz ainda a tentação de utilizar o dinheiro para outras finalidades.

A regra pode ajudar a:

Criar o hábito de poupar;

Acumular uma primeira reserva financeira;

Constituir gradualmente um fundo de emergência;

Financiar uma despesa futura, como férias, material escolar ou uma reparação;

Ensinar os mais jovens a acompanhar o crescimento de uma poupança;

Evitar que pequenos montantes disponíveis sejam consumidos sem um objectivo definido.

Há riscos ou desvantagens?

O arredondamento não é dinheiro oferecido pelo banco. Cada cêntimo transferido sai da conta do consumidor e, se houver muitas operações ou se o valor definido for demasiado elevado, o saldo pode diminuir mais rapidamente do que o previsto.

Antes de activar o serviço, convém verificar:

Quais os pagamentos abrangidos;

Se existem comissões;

Para onde é transferido o dinheiro;

Se a poupança é remunerada;

Se o montante pode ser levantado a qualquer momento;

Se é possível estabelecer um limite mensal.

Também não faz sentido recorrer ao arredondamento se a conta fica frequentemente a descoberto ou se existem dívidas com juros elevados. Nesses casos, a prioridade deverá ser equilibrar o orçamento e reduzir os encargos financeiros.

Poupar mais não significa que todos consigam poupar

Os indicadores nacionais mostram uma recuperação da poupança das famílias. Em 2025, a taxa anual situou-se em 12,5% do rendimento disponível e alcançou 15,1% no primeiro trimestre de 2026. Contudo, esta é uma média calculada para o conjunto das famílias e não significa que cada português tenha poupado essa percentagem. Uma parte dos agregados pode reforçar substancialmente as reservas enquanto outros não conseguem guardar qualquer quantia. Banco de Portugal, INE

É precisamente entre quem tem pouca margem, mas ainda consegue reservar alguns cêntimos, que o arredondamento pode ser mais útil.

Vale a pena?

Sim, desde que seja encarado como uma porta de entrada para a poupança e não como uma solução completa para as finanças pessoais.

O método pode permitir juntar algumas centenas de euros por ano, mas dificilmente será suficiente para financiar objectivos ambiciosos. Idealmente, deve ser complementado por uma transferência automática no início do mês, por um orçamento familiar e pela criação de um fundo de emergência capaz de suportar vários meses de despesas essenciais.

A regra decisiva continua a ser esta: o arredondamento ajuda a começar, mas é a regularidade que transforma pequenos valores numa verdadeira reserva financeira.