Sporting procura hoje primeira vitória na I Liga na recepção ao Vitória de Guimarães

O Sporting procura conquistar hoje a primeira vitória na I Liga portuguesa de futebol de 2026/27, ao receber o Vitória de Guimarães, que tem o mesmo objetivo no jogo de abertura da segunda jornada da prova.

A equipa lisboeta empatou 2-2 na jornada inaugural, no estádio do Estrela da Amadora, num jogo em que esteve a vencer por 2-0, mas permitiu que os amadorenses alcançassem a igualdade, enquanto os vimaranenses fizeram ainda pior, tendo perdido por 1-0 na receção ao Arouca.

O treinador Rui Borges já deverá contar com os defesas centrais Ibrahima Ba -- um dos reforços desta época -- e Zeno Debast, que recuperaram das respetivas lesões e estão aptos para estreia em casa do vice-campeão nacional, frente a um adversário que saiu derrotado do Estádio José Alvalade nas últimas nove temporadas, em partidas do campeonato.

Além de perseguir o primeiro triunfo na competição, no encontro com início às 20:15, o Sporting tenta não se atrasar mais relativamente ao campeão e líder FC Porto, uma das quatro equipas vitoriosas na ronda inaugural, em contraste com o rival Benfica, que também empatou 2-2, na receção ao recém-promovido Académico de Viseu.

Programa da 2.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 ago:

Sporting - Vitória de Guimarães, 20:15

- Sábado, 15 ago:

Alverca - Estrela Amadora, 15:30

Académico de Viseu - Santa Clara, 18:00

Rio Ave - FC Porto, 20:30

- Domingo, 16 ago:

Nacional - Estoril Praia, 15:30

Arouca - Moreirense, 18:00

Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30

Famalicão - Marítimo, 20:30

- Segunda-feira, 17 ago:

Casa Pia -- Benfica, 20:15