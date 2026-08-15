FC Porto tenta isolar-se na liderança da I Liga na visita ao Rio Ave

O campeão FC Porto procura hoje, na visita ao Rio Ave, somar a segunda vitória na I Liga de futebol e isolar-se na liderança da competição, em jogo com início às 20:30.

No Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, o treinador Francesco Farioli não deverá contar com Alan Varela, depois de ter saído com uma entorse no jogo de estreia no campeonato, mas André Silva, que também saiu lesionado, está apto para ir a jogo.

O avançado, que regressou ao 'dragão' esta época, foi um dos marcadores de serviço na vitória caseira frente ao Alverca (2-0), ao apontar o segundo tento, tendo o primeiro sido de Gabri Veiga, ambos de grande penalidade.

Em outros jogos do dia, todos procuram a primeira vitória: o Alverca recebe o Estrela da Amadora (15:30), que empatou na primeira ronda, e o promovido Académico de Viseu joga em casa com Santa Clara (18:00), equipas que também tiveram encontros com uma igualdade no arranque.

Programa da 2.ª jornada

- Sexta-feira, 14 ago:

Sporting - Vitória de Guimarães, 3-2

- Sábado, 15 ago:

Alverca - Estrela Amadora, 15:30.

Académico de Viseu - Santa Clara, 18:00.

Rio Ave - FC Porto, 20:30.

- Domingo, 16 ago:

Nacional - Estoril Praia, 15:30.

Arouca - Moreirense, 18:00.

Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30.

Famalicão - Marítimo, 20:30.

- Segunda-feira, 17 ago:

Casa Pia - Benfica, 20:15.