Benfica desperdiça duas vantagens e empata 2-2 com o Académico de Viseu

O Benfica empatou hoje 2-2 com o Académico de Viseu, depois de ter estado duas vezes em vantagem, na jornada inaugural da I Liga de futebol, disputado no Estádio da Luz, à porta fechada.

Com os 'encarnados' em vantagem desde os 10 minutos na sequência de um golo de Pavlidis, o Académico de Viseu chegou ao empate aos 55, por intermédio de Rúben Pereira, e voltou a igualar o resultado, aos 67, por André Clóvis, já depois de Prestianni ter marcado para a equipa da casa.

O Benfica e o Académico de Viseu, que regressou à I Liga 37 anos depois, seguem ambos com um ponto, em igualdade com mais seis equipas, entre as quais o Sporting, que no sábado também empatou a dois golos na visita ao Estrela da Amadora.