Novo primeiro-ministro britânico defende adopção de constituição escrita no Reino Unido

O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, declarou-se a favor da adoção de uma constituição escrita no Reino Unido, que, ao contrário da maioria dos países, não possui um texto único com autoridade.

Desde que assumiu o cargo há apenas duas semanas, o ex-presidente da Câmara de Greater Manchester fez da descentralização de poderes a favor das autoridades regionais uma prioridade do seu Governo.

"Em última análise, eu acho que isso abre o caminho para um novo acordo constitucional", disse Burnham neste fim de semana sobre os seus planos de descentralização.

Apelando para "um novo conjunto de princípios claros sobre como este país deve ser dirigido", o primeiro-ministro sublinhou a necessidade de uma constituição escrita, uma reforma que já defendia antes da sua chegada a Downing Street.

"É anormal que as pessoas tenham que defender coisas que são simplesmente fundamentais (...) e a ausência de uma constituição priva os territórios de meios de ação", considerou Burnham.

O Reino Unido é regido por um conjunto heterogéneo de leis, decisões judiciais baseadas no 'common law' e tratados.

A ideia de uma constituição escrita é relativamente recente no Reino Unido. O antigo primeiro-ministro trabalhista Gordon Brown (2007-2010), de quem Andy Burnham foi um dos ministros, foi um dos primeiros a defender tal reforma.

Uma comissão parlamentar analisou as diferentes opções de codificação da Constituição no âmbito de uma revisão de cinco anos, que concluiu em 2015 a ausência de um consenso claro sobre o assunto.

Qualquer tentativa de codificar a Constituição levada a cabo por Andy Burnham provavelmente exigiria vários anos de trabalho, bem como uma vasta investigação pública e consultas.

Na sexta-feira, Andy Burnham anunciou que queria permitir que os prefeitos regionais ingleses conservassem uma parte dos impostos coletados no seu território, no âmbito do seu projeto de transferência de poderes desde a capital deste país fortemente centralizado.

O Reino Unido - composto pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte - iniciou importantes reformas constitucionais no final dos anos 1990, que levaram ao surgimento de parlamentos com poderes delegados em Edimburgo, Cardiff e Belfast.

Mas a Inglaterra continua a ser um dos países mais centralizados da Europa, apesar da criação de várias prefeituras regionais e outras instâncias na última década, segundo os especialistas.