Filho de Lula investigado por suposto tráfico de influência dentro do Governo brasileiro

O Supremo Tribunal Federal brasileiro autorizou a Polícia Federal aabrir um inquérito para investigar o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente brasileiro, Lula da Silva, informa a imprensa brasileira.

Na semana passada, a corporação pediu autorização ao tribunal se poderia abrir uma investigação para saber se Lulinha cometeu crime de corrupção e tráfico de influência dentro do Ministério da Saúde do país para comercialização de cannabis medicinal.

A abertura de inquérito foi autorizada pelo juiz André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal brasileiro.

Lulinha tem atuação no ramo em parceria com a empresária Roberta Luchsinger, sua amiga, e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, segundo descreve a Folha de S. Paulo,

O jornal brasileiro descreve ainda que o pedido de abertura de inquérito também cita contatos entre os alvos e funcionários do Governo brasileiro, inclusive do gabinete do presidente Lula.

A suspeita é de que o tráfico de influência tenha sido exercido junto ao Ministério da Saúde e ao gabinete da Presidência, informa o veículo, a partir de fontes da Polícia Federal.

Lulinha é suspeito de ter atuado para que o Antonio Carlos Camilo Antunes fosse recebido no ministério.

Conforme mostrou o portal Metrópoles em 2025, o lobista Antonio Camilo Antunes, pivô de uma fraude no sistema de seguridade social do Brasil, fez lobby dentro do Ministério da Saúde com ajuda de Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha.

A Polícia Federal também identificou pagamentos do lobista a Roberta Luchsinger, além dele ter custeado uma viagem internacional de Lulinha a Madri e Lisboa.

Em uma das transferências de dinheiro, o lobista descreveu a um interlocutor que o repasse tinha como destinatário o "filho do rapaz", possivelmente se referindo ao filho do presidente Lula, segundo acredita investigadores da Polícia Federal.