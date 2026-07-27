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País

Informático condenado por burla com computadores do Governo

Conheça as principais notícias do dia na imprensa nacional

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Bom dia!

Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 27 de Julho de 2025.

Correio da Manhã

- "Crédito à Habitação com prazo mais longo carrega nos juros"

- "Novo Processo. Justiça não larga Fernando Madureira"

- "Fenómeno raro. Eclipse vai deixar Portugal às escuras" 

- "Supremo confirma nove anos de cadeia. Informático burla com computadores do Governo"

- "Onda de Calor. Termómetros regressam hoje aos 40º"

- "Força Aérea. Drone de 375 mil euros cai em olival"

- "Espanha e França. Drama de fogo sem fim à vista" 

- "INEM tira 100 ambulâncias de socorro à população" 

- "Vladimir Putin pede reforços à Coreia do Norte"

- "Liga Europa. Durán quer ser arma secreta para duelo decisivo" 

Público:

- "Suspeitas de corrupção na nomeação de árbitros de futebol chegam à PJ"

- "Entrevista de vida. Maria Rueff: 'O papel de um cómico não é só divertir, é ser consciência'"

- "Daniela do Mar, uma marinheira portuguesa retida em Ormuz"

- "Governo. PS faz ultimato a Luís Neves ou pedirá reunião a Montenegro"

- "Função Pública. Estabilidade já não chega para atrair jovens para o Estado"

- "Imigração. A nova vaga angolana chega mais jovem e mais qualificada"

Jornal de Notícias:

- "Empresas dependem cada vez mais do ensino profissional"

- "Matosinhos. Há 62 anos morreram 90 num comboio lotado"

- "Minho. Autarcas unidos para criar área metropolitana"

- "Justiça. Vendedora vigiada com GPS nas visitas aos clientes"

- "INEM. Retirada de 100 ambulâncias pode forçar greve"

- "Grandes já gastaram 207 milhões em reforços. Sporting lidera no mercado de verão. F. C. Porto foi o que menos receitas obteve. Benfica amarrado às opções de compra e Braga encheu cofres com Zalazar"

- "Centros de dados podem ir para o espaço. Multinacionais querem instalar infraestruturas tecnológicas em órbita"

- "Pessoas. Ana Rita Clara rendida ao pôr do sol da Grécia"

Diário de Notícias:

- "Maioria não confia no ministro para conduzir próximas fases de exames"

- "Incêndios. Espanha enfrenta fogos de dimensão histórica"

- "Samantha DeCorte. A senadora havaiana orgulhosa do brasão da família Medeiros"

- "Saúde. Ordem dos Médicos quer que novo sistema de listas de espera seja adiado 'até à correção das falhas'"

- "Médio Oriente. Prestação da casa sobe 7% até ao Natal se esta guerra continuar"

- "Sinistralidade rodoviária. Há 40 pontos negros nas estradas. 'Mas há muitos mais do que aqueles identificados'"

- "Alemanha. Polícia mata suspeito de ataque islamita contra marcha Berlim Pride"

- "DN Brasil. Imigração. Consulado do Porto supera Lisboa em pedidos de assistência"

- Neemias Queta: 'Não quero ser treinador. Dono de uma equipa pode ser mais o meu perfil'"

Negócios:

- "Conversa Capital. Cláudia Reis Duarte. Descida de IRS em 2027 não está garantida"

- "Governo estima fechar renegociação do contrato com a Brisa em dois meses"

- "Luxo europeu regressa a contas mais robustas e preparado para subir"

- "Custos com demolições podem travar reembolso de IVA na autoconstrução"

- "Fim da atual concessão do ferry para Troia vai ser decidido até abril"

- "Investidor privado. A IA pode facilitar as férias. Mas como?"

- "Os mais poderosos 2026. #50 Tem sido rosto da Fosun nos negócios feitos em Portugal. O 'chairman' da Fidelidade aposta agora na fundação para 'fazer algo diferente'/ #49 Inaugurou um museu disruptivo onde investiu 40 milhões e tem visto a DST ganhar peso ao posicionar-se na corrida à alta velocidade"

O Jornal Económico:

- "Portugal é o quarto país que mais reduziu risco de pobreza e exclusão"

- "Santander lucra menos 14%, mas mantém-se como o mais rentável"

- "VivaGym investe 100 milhões em Portugal para chegar aos 100 ginásios até 2030"

- "'Portugal compara extremamente bem com congéneres na Europa'. André Rodrigues, Head of Technology da AWS para o Sul da Europa, explica escolha de Portugal como uma das três primeiras 'local zones' europeias".

- "Space X. Google tem participação de 6%, que vale 94,1 mil milhões"

- "Aveleda investe no enoturismo em três frentes"

- "Conflitos da Ucrânia e do Médio Oriente aproximam-se"

- "140 mil empregos cortados apesar do investimento em IA"

- "Volkswagen lucrou menos 30,7% no primeiro semestre"

O Jogo:

- "FC Porto. Farioli quer dois reforços. Avançado é prioritário e lateral-esquerdo também em equação, mas pode haver mais novidades"

- "Artur, Guarin, Fernando e Drulovic deram palestra ao plantel"

- "Eustáquio na lista do Olympiacos"

- "Mora e Eduardo Ferreira marcaram em teste frente ao São João de Ver (2-1)"

- "Benfica. Abordagem a Schjelderup. SAD quer reativar processo de renovação"

- "Fenerbahçe queria Dedic, mas águias bloqueiam saída"

- "Tiago Gouveia de partida para o Atlas: 'Tentei ser feliz, mas não consegui'"

- "Sporting. Jackpot de verão. Com Diomande e Pote, mercado supera 180 MEuro"

- "Palmer, Rogers e Ferdinand impressionados com Derry"

- "Ciclismo. Volta a França. Consagração de Pogacar. Nelson Oliveira faz história"

A Bola:

- "Como gente grande. Rafael e Flávio Gonçalves entram nas contas de Rui Borges para a equipa principal do Sporting"

- "Avançado, 21 anos, e extremo, 19 anos, aproveitaram pré-época para se tornarem 'reforços' inesperados"

- "Negócio iminente: Al Ittihad chega aos Euro30 M por Pedro Gonçalves"

- "Durán acelera para o St. Gallen. Colombiano ganha embalagem para a 'final' com os suíços"

- "'Marco Silva é o treinador certo'. Tiago Gouveia de saída para os mexicanos do Atlas, despede-se com elogios ao técnico"

- "Ciclismo. Nelson Oliveira. Bate recorde na volta a França que consagrou Pogacar"

- "Basquetebol. Neemias Queta com a 'mesma fome'"

- "FC Porto. Jogo de paciência por reforços. Lateral-esquerdo e ponta de lança para fechar em agosto"

- "Inbeom. Impressiona em campo e fora dele"

- "Famalicão. Máquina de faturar"

Record 

- "Sporting. Maxi Fica. Ganha Estatuto e Fica de Leão ao Peito"

- "Bolo de 20 ME na Mesa. Watford Estica a Corda por Irankunda"

- "Debast Falha Arranque. Quaresma e Inácio são os únicos centrais de raiz disponíveis"

- "Benfica. Renovação para Prestiannni" 

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