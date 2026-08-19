Fogo em Boticas tem quatro frentes activas

O incêndio que deflagrou na terça-feira em Nogueira, concelho de Boticas, tem quatro frentes ativas que ardem com intensidade em zona de mato, segundo o comandante no terreno.

Carlos Gomes, comandante dos bombeiros de Boticas, disse que o vento que sopra com intensidade é a grande dificuldade no combate a este fogo que esteve em resolução durante o dia e reativou pelas 17:00 de hoje.

De acordo com o responsável, pelas 20:00 não havia aldeias em risco.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 20:15 estavam mobilizados para este fogo 205 operacionais, que contavam com o apoio de 62 viaturas e três meios aéreos, que irão operar enquanto houver luz do sol.

O alerta para o incêndio em Nogueira, freguesia de Ardãos e Bobadela, foi dado às 14:18 de terça-feira; durante a noite, causou preocupação, aproximou-se da aldeia e entrou em fase de resolução pelas 2:30.

O presidente da Câmara de Boticas, Guilherme Pires, já disse que esta tem sido uma freguesia muito fustigada pelos fogos e que suspeita de origem criminosa.

Cerca de 60 concelhos do interior norte e centro do país estiveram hoje perigo máximo de incêndio, uma situação que se prevê que vá melhorar ao longo da semana tendo em conta a prevista descida das temperaturas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em perigo muito elevado cerca de 90 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Viseu, Leiria, Santarém e Faro.