Meio milhar de notificações para limpeza de terrenos Com o Verão a meio, a Câmara de Santa Cruz emitiu perto de 500 avisos este ano e contabilizou 321 situações de incumprimento. Ribeira Brava, Ponta do Sol e Santana também identificaram casos que carecem de intervenção para prevenir fogos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 19 de Agosto.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Pátio do Liceu recebe festa 'Forever Young' em Setembro O evento realiza-se em formato de 'Matiné Dançante’' e propõe reunir várias gerações de madeirenses num dos locais mais simbólicos da cidade. A iniciativa insere-se no programa de comemorações dos 150 anos do DIÁRIO.

Outros destaques:

Maíza Fernandes troca Chega pela liderança do ADN-Madeira Ex-vice-presidente do partido de Ventura na Região será a nova coordenadora regional da Alternativa Democrática Nacional, sucedendo a Miguel

Chuva fraca regressa no fim-de-semana à Região

E, por fim, 200 mil euros para requalificar caminho na Ponta do Pargo

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