Jovem de 21 anos baleado no abdómen em Sintra
Um jovem de 21 anos foi hoje baleado no abdómen em Queluz, Sintra, tendo estado envolvidos no incidente três outros homens, adiantou à Lusa fonte da PSP.
O alerta foi dado pelas 19:00 e o incidente ocorreu junto ao campo de jogos no Parque Urbano Felício Loureiro, em Queluz, concelho de Sintra, distrito de Lisboa.
A vítima, de 21 anos, foi transportada para o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) em situação estável, indicou fonte da PSP.
De acordo com a mesma fonte, três homens estão envolvidos no caso e não foram encontrados vestígios no local.
O caso vai passar para a alçada da Polícia Judiciária.