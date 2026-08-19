Dois trabalhadores mortos em queda de grua em Sintra

Dois trabalhadores morreram hoje de manhã na sequência da queda de uma grua de grandes dimensões na via pública na freguesia de Belas, concelho de Sintra, Lisboa, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"A grua de grandes dimensões caiu na via pública na Rua D. Inês de Castro em Belas. Há duas vítimas mortais", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública de Lisboa (COMETLIS), indicou que as duas vítimas são dois homens com 38 e 40 anos, que manobravam a grua.

A queda da grua causou ainda danos em três viaturas, segundo a PSP.

O alerta para o acidente foi dado às 08:04 e às 09:46 estavam no local 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.