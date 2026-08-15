Índia anuncia plano para formar 10 milhões de jovens em IA em um ano

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou hoje o lançamento de uma iniciativa nacional para formar 10 milhões de jovens em inteligência artificial (IA) nos próximos 12 meses, para posicionar o país na liderança tecnológica.

"Ao longo do próximo ano, trabalharemos para oferecer formação em competências de IA a 10 milhões de jovens, para que a juventude da Índia também tenha capacidade de liderar no mundo da IA", afirmou o líder do Governo, em Nova Deli, durante o seu discurso que assinalou o 80.º Dia da Independência.

A iniciativa procura transformar o modelo de produção da nação asiática e faz parte do roteiro económico através do qual a Índia pretende tornar-se uma nação plenamente desenvolvida até 2047.

"Não devemos simplesmente transformar o nosso país num mercado para o mundo, devemos tornar-nos um polo de inovação", afirmou Modi. Segundo o dirigente, o ecossistema do gigante asiático deverá assumir a liderança global nas tecnologias emergentes.

O chefe de Governo associou o avanço na IA à implementação de uma infraestrutura digital pública alargada e ao fortalecimento de setores estratégicos, como os semicondutores, a computação quântica e as redes 6G de produção nacional.

Para esta transição --- que exigirá "quantidades enormes de eletricidade" ---, a Índia anunciou o objetivo de gerar 100 gigawatts de energia nuclear até 2047, em paralelo com a expansão da energia solar.

Atualmente, "vivemos a era da IA, da tecnologia quântica, do espaço, da robótica e dos centros de dados. Abriu-se um domínio totalmente novo", prosseguiu o governante.

O interesse de Nova Deli pela IA é também impulsionado pela doutrina da autossuficiência económica promovida pelo Governo de Modi, que procura transformar a Índia num importante polo global de processamento de dados e fabrico de microchips, de forma a reduzir a dependência de fontes estrangeiras.