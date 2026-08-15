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Jovem sofre queda no arraial do Monte

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Foto ASPRESS

Uma jovem de 27 anos ficou ferida, esta madrugada, na sequência de uma queda no Largo da Fonte, no recinto das festas de Nossa Senhora do Monte.

O alerta foi dado cerca das 04h30, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados para prestar assistência à jovem. À chegada dos meios de socorro, a mulher apresentava um traumatismo numa das mãos, tendo sido assistida no local pela corporação.

A ocorrência aconteceu durante a madrugada das festividades do Monte.

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