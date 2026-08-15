Jovem sofre queda no arraial do Monte
Uma jovem de 27 anos ficou ferida, esta madrugada, na sequência de uma queda no Largo da Fonte, no recinto das festas de Nossa Senhora do Monte.
O alerta foi dado cerca das 04h30, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados para prestar assistência à jovem. À chegada dos meios de socorro, a mulher apresentava um traumatismo numa das mãos, tendo sido assistida no local pela corporação.
A ocorrência aconteceu durante a madrugada das festividades do Monte.
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