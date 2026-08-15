Fogo em Vila Pouca de Aguiar em fase de resolução

O incêndio que lavra desde sexta-feira em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, está em fase de resolução, disse hoje à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incêndio, que deflagrou na sexta-feira, às 15:20, numa zona de mato na freguesia de Alfarela de Jales, entrou em fase de resolução cerca das 11:20, referiu.

No local mantém-se 190 operacionais, apoiados por 54 viaturas e cinco meios aéreos, para fazer a consolidação de rescaldo, acrescentou a fonte.

Vila Pouca de Aguiar é um dos concelhos que apresenta hoje um risco muito elevado de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).