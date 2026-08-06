Euro volta a subir face ao dólar após garantia de Trump sobre estreito de Ormuz

O euro voltou ontem a subir face ao dólar, após o Presidente dos EUA ter afirmado que o estreito de Ormuz vai reabrir em breve, assim como vai surgir um acordo com o Irão.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1546 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1519 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1554 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,1527 e 1,1560 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o estreito de Ormuz vai reabrir "muito em breve", e que um acordo poderá surgir até quinta-feira, ameaçando que o Irão será atingido "muito fortemente" se isso não acontecer.

"Estamos a ter discussões muito boas", declarou esta terça-feira durante uma deslocação à Califórnia, garantindo que Teerão quer chegar a um acordo. Questionado mais tarde, enquanto subia para o seu avião Air Force One em direção a Las Vegas, Donald Trump estimou que isso poderia acontecer "amanhã [hoje] ou no dia seguinte".

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tinha dado conta na terça-feira de "progressos" nas negociações com o Irão e Omã, cujas costas se situam ao longo do estreito.

Segundo o meio de comunicação Axios, que cita "fontes regionais" não identificadas, está em discussão um acordo temporário de 60 dias para organizar a passagem no estreito entre o Irão e o sultanato de Omã.

Este acordo preliminar prevê, segundo o Axios, que todo o transporte marítimo que entre através do estreito utilize uma rota a norte nas águas iranianas, e que qualquer navio que saia siga uma trajetória meridional nas águas controladas por Omã, tudo isto sem portagens ou direitos de passagem. A via central seria desminada durante este período de 60 dias.

Divisas...................quarta-feira..................terça-feira

Euro/dólar................1,1546.....................1,1519

Euro/libra................0,85782...................0,85667

Euro/iene.................182,14.....................181,49

Dólar/iene................157,74.....................157,56