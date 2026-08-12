Euro cai face ao dólar pela terceira sessão consecutiva

O euro caiu ontem face ao dólar, pela terceira sessão consecutiva, após o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que Washington controla totalmente o estreito de Ormuz.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1528 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, seguia a 1,1539 dólares.

O euro também baixou relativamente à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1545 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,1527 e 1,1562 dólares.

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou que as forças militares norte-americanas têm "controlo total" do estreito de Ormuz, uma passagem marítima estratégica, no meio de tensões com o Irão.

"Controlamos totalmente o estreito de Ormuz. Controlamo-lo. Mais ninguém, só nós. A nossa Marinha é incrível e as coisas estão a correr muito bem para o nosso país", disse Trump, aos jornalistas.

O chefe de Estado afirmou ainda que a situação com o Irão "está a correr muito bem", embora tenha voltado a manifestar desconfiança em relação às autoridades iranianas.

"Não confio no Irão. Sou a última pessoa que confiaria no Irão. Mentiram-me constantemente", disse o Presidente, antes de insistir que é Washington e não Teerão que controla atualmente o estreito.

Divisas....................quarta-feira.................terça-feira

Euro/dólar.................1,1528....................1,1539

Euro/libra.................0,85412..................0,85437

Euro/iene...................183,75...................183,79

Dólar/iene..................159,39...................159,28