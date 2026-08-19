Marco Silva admite que contratação de Circati não fecha plantel do Benfica

O treinador do Benfica, Marco Silva, admitiu hoje que a chegada do defesa central Alessandro Circati não fecha o plantel dos 'encarnados', que deverá sofrer "saídas ou entradas" até ao encerramento do mercado de transferências de futebol.

"Independentemente de se vir a confirmar a contratação do Circati, o plantel [do Benfica] não está fechado. Não é uma certeza absoluta, mas, até ao final [do mercado], de certeza que irão acontecer algumas saídas ou entradas no nosso plantel", assumiu o técnico 'encarnado', em conferência de imprensa, no Seixal.

E apesar da ressalva relativamente à chegada do australiano, proveniente do Parma, Silva reconheceu que o mesmo "já está em Portugal" e que, por isso, não iria "adiar por mais dois ou três dias" uma apreciação ao mais recente reforço.

"É um jogador jovem que se insere nalguns parâmetros e perfis que pretendíamos para a posição. Um jogador que, independentemente de [ser] jovem, já tem alguma maturidade para a idade que tem e terá o seu tempo de se adaptar a um país diferente, uma cultura diferente, a uma dimensão de clube completamente diferente também", comentou o técnico.

Voltando ao mercado, questionado sobre a possibilidade de perder mais jogadores, após a saída de Dedic para o Newcastle, um jogador que "o Benfica não queria perder", o ex-técnico do Fulham assumiu que "é difícil dizer que não vai sair mais nenhum jogador", mas frisou que esse não é o objetivo do clube.

"É difícil de controlar. Não está na nossa perspetiva que isso aconteça, mas não [o] posso garantir aos nossos adeptos, a 100%. O que está na nossa mente, sim, em algumas posições, é dotar a equipa de mais um ou outro jogador, sempre com o objetivo de sermos melhores", adiantou.

Depois, questionado, mais uma vez, se entre as possíveis entradas está o nome de João Palhinha, médio formado no Sporting que pertence aos quadros do Bayern Munique, Silva voltou a aproveitar para se dirigir aos apoiantes dos 'encarnados' e para se 'furtar', ao mesmo tempo, a admitir essa possibilidade.

"Aos nossos adeptos, vou pedir-lhes só aquilo que eles nos podem dar. Não lhes vou falar de jogador absolutamente nenhum que não seja jogador do Benfica", encerrou.

Marco Silva falou sobre a provável contratação de Circati pelo Benfica durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro de quinta-feira, contra o Aarhus.

O Benfica recebe os dinamarqueses do Aarhus na quinta-feira, em partida da primeira mão do 'play-off' de acesso à Liga Europa com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do italiano Marco Guida.

Para chegar ao último patamar de acesso à segunda competição europeia de clubes, a equipa orientada por Marco Silva deixou para trás o St. Gallen, da Suíça, e o Hearts, da Escócia, nas duas pré-eliminatórias da competição.

Já os campeões dinamarqueses chegam a esta fase após caírem na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Sabah (vitória 2-1 em casa e derrota 4-0 no Azerbaijão), após terem superado a primeira ronda frente ao Lech Poznan, nas grandes penalidades, após vitória e derrota pelos mesmos números (4-1) nas duas mãos.