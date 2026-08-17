Benfica procura primeiro triunfo no campeonato na visita ao Casa Pia

O Benfica procura hoje a primeira vitória na Liga de futebol, visitando o Casa Pia, que ainda não pontuou, no jogo que encerra a segunda jornada.

Com apenas um ponto, fruto da inesperada igualdade caseira 2-2 com o recém-promovido Académico de Viseu, o Benfica vai tentar o primeiro êxito, que lhe permitiria juntar-se ao trio que persegue outro trio, que partilha o comando.

O campeão FC Porto, o Arouca e o Marítimo somam por triunfos os dois desafios disputados, enquanto Sporting, Nacional e Santa Clara seguem na perseguição, com quatro pontos.

Os 'dragões' venceram sábado na visita ao Rio Ave, por 2-0, um dia depois do Sporting se estrear a ganhar, por 3-2, em Alvalade frente ao Vitória de Guimarães.

Destaque ainda para o Arouca, que goleou o Moreirense e é quem tem melhor goal-average na competição, e para o Marítimo, que aproveitou os 'brindes' do Famalicão para ganhar no Minho, por 2-1.

Domingo estava previsto disputar-se o derby minhoto entre o Sporting de Braga e o Gil Vicente, porém um "quadro de infeções gastrointestinais" no plantel dos anfitriões ditou o adiamento.