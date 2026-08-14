"Norma 'secreta' da PSP admite disparos sobre pessoas desarmadas"

Bom dia. Entre as muitas notícias nos jornais nacionais hoje, 14 de Agosto de 2026, destaca-se a manchete da existência de uma "norma 'secreta' da PSP" que "admite disparos sobre pessoas desarmadas", isto ainda em consequência do processo dos agentes que estiveram envolvidos na morte de Odair Moniz há quase dois anos. Notícias de polícia, criminalidade e violência, estão hoje me grande destaque na imprensa nacional.

No semanário Expresso:

- "Portugal paga 25% mais pelas novas fragatas do que Itália"

- "A luta dos homens contra a infertilidade"

- "A arca de Noé do vinho português"

- "O filme que, em 1976, abriu as portas à pornografia em Portugal"

- "Cirurgias: Governo recua nos cortes aos médicos"

- "PSD espera medidas de Montenegro para dobrar as crises"

- "'Matcha'. A febre verde que conquistou Portugal"

- "Os vizinhos que querem ajudar a melhorar os bairros de Lisboa"

- "A geração sem álcool está a mudar a indústria de bebidas"

- "Segurança Social já tem almofada para dois anos de pensões"

- "Grupo de mulheres conservadoras tem bênção do Chega"

- "Enfermeiros vão passar exames"

- "Português ainda desaparecido"

- "Greve do INEM em setembro"

- "Governo pede inquérito à PGR"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Caça às bruxas na Polícia Judiciária"

- "Entrevista. António Costa Silva: 'O país viciou-se nos fundos da União Europeia'"

- "Neves é pedra no sapato nas relações entre Seguro e Montenegro"

- "Aeroporto. Estudo italiano alerta para riscos de cheias"

- "Crime na Rua Augusta. PJ e PSP apontam para dois suspeitos diferentes"

- "Partidos. Temas quentes dominam rentrées"

- "António Monteiro: 'A noite sempre foi um espaço de liberdade'"

- "Economia a crescer no 2.º trimestre anima Governo"

- "Henrique M. Oliveira. Mar a aquecer ameaça sardinha"

- "Jason Arday. Prodígio com cátedra na charlatanice"

- "Odisseia. Um canto que persiste há três mil anos"

- "País Positivo. Materiais avançados - Tecnologias visíveis do futuro"

- "O nosso maior vizinho - O mar!"

- "Álbum das férias grandes. Afonso Reis Cabral: 'Se perco a noção das horas quer dizer que estou mesmo de férias'"

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No Correio da Manhã:

- "Rapaz mata mãe e dorme com o cadáver em casa"

- "Adolescente de 15 anos tira a vida à progenitora com golpe de mata-leão"

- "Menina de 4 anos, filha da vítima e irmã do suspeito, estava na habitação"

- "Hearts 1 Benfica 1. Benfica com muitos nervos e pouco coração"

- "Borges desvaloriza caso com Suárez"

- "Jogo de políticos. Neves fora dos convocados por Montenegro"

- "Governo quer facilitar despejos de inquilinos"

- "Ceuta obrigada a receber cinco mil migrantes"

No Público:

- "Mais de um quarto das novas viaturas de emergência do INEM só chega em 2027"

- "Kelela e o R&B em 2026: 'Prefiro ser interessante a ser fácil de digerir'"

- "Futebol. Sem brilho, Sp. Braga e Benfica confirmam play-off na UEFA"

- "Entrevista. Manuela de Melo: 'Detesto máquinas partidárias. São castradoras, são anti-ideias'"

- "Lei do lobby. Avança a regulamentação: serão registados todos os contactos com governantes e gabinetes"

- "Imigração. Reagrupamento familiar acelera, AIMA fez 55 mil atendimentos"

- "Banca. Accionistas institucionais do BCP duplicaram em ano e meio"

- "Festa do Pontal. Em mar agitado, Montenegro quer mostrar que está ao leme"

No Jornal de Notícias:

- "Foi absolvido de violência doméstica antes de matar a ex-mulher"

- "Águia sem chama. Hearts 1-1 Benfica"

- "Braga continua a sonhar na Liga Conferência após nulo frente ao Dínamo Minsk"

- "Oeiras. Jovem de 15 anos suspeito de asfixiar a mãe e ficar horas com o corpo em casa"

- "Registo. Quatro testemunhas e separação de bens no casamento de Giorgina e Ronaldo"

- "Evasões. O novo mundo das bolas de Berlim"

- "Proposta. PSD pretende excluir famílias monoparentais das licenças alargadas pagas a 100%"

- "Transportes. Mais de 23 mil viagens grátis no Porto no primeiro mês"

- "Ílhavo. Câmara quer investir 41 milhões em habitação"

No Diário de Notícias:

- "Morte de Odair: norma 'secreta' da PSP admite disparos sobre pessoas desarmadas"

- "Insegurança. Os 'históricos' da Rua Augusta e a 'impunidade' nesta emblemática artéria de Lisboa"

- "Portugueses nunca gastaram tanto em viagens ao estrangeiro"

- "Entrevista. Adrian Bridge, CEO da The Fladgate Partnership: É preciso pagar 'às pessoas para arrancarem as vinhas'"

- "Mapa da 'rentrée'. No Pontal, PSD tenta virar a página das polémicas; em Olhão, PS ataca 'falhas' do Governo"

- "Afeganistão. Cinco anos após regresso ao poder, talibãs mantêm mão firme e mulheres são as principais vítimas"

- "Espanha. Ceuta em alerta para evitar repetição da crise migratória que abalou a União Europeia"

- "Soprano Aida Pascu: 'Turandot é uma das minhas óperas preferidas. E quando tinha 12 anos, sabia-a de cor'"

- "Clássico. Quando Hannibal Lecter 'nasceu' para o cinema"

No Negócios:

- "Inquilinos com menos garantias na renovação de contratos"

- "Hipermercados têm subida de 10% nos custos de transportes"

- "O negócio das celebridades depois da morte"

- "Washington. Governo escolhe Miguel Cruz para o Banco Mundial"

- "Tecnologia. Centros de dados na Europa pedem mais energia"

- "Segurança Social. PSU limita a seis meses majoração por desemprego"

- "#Os Mais Poderosos 2026. #22 [Presidente de França, Emmanuel Macron] É um dos líderes europeus mais influentes, mas a crise política em França fragilizou a sua imagem e o seu poder"

- "#21 [Leonor Beleza] Volta a marcar a vida política nacional como número dois de Montenegro no PSD e dirige a Fundação Champalimaud"

No Jornal Económico:

- "Azeite português conquista Brasil com subida de 20%"

- "Trump terá ganhado 2,2 mil milhões em 2025"

- "Futebol. Como podem os clubes resistir aos fundos americanos?"

- "Brasil. Filiação fraudulenta trava registo de Flávio Bolsonaro como candidato nas presidenciais"

- "Pagamentos em dinheiro voltam a crescer depois dos anos de queda desde a pandemia"

- "Startups aumentaram 8% e já são mais de cinco mil"

- "'Superinteligência será das tecnologias mais importantes da história'. Mark Zuckerberg escreveu ao mundo a pedir uma filosofia para lidar com a nova tecnologia"

- "Lundbeck quer afirmar Portugal como hub de inovação clínica"

- "Investidores antecipam que a Anthropic entre na bolsa a valer 2 biliões de dólares"

- "Tekever procura 500 milhões de euros para crescer mais"

No Record:

- "Hearts 1-1 Benfica. Sabe a pouco"

- "Águia volta a desperdiçar golos e soma mais um empate"

- "Marco Sila: 'Há jogadores que ainda não aguentam 90'"

- "'Suárez será muito importante', Rui Borges defende avançado a pensar no resto da época"

- "Galatasaray na luta por Mora."

- "Turcos tentam aproveitar braço de ferro entre dragões e Roma"

No O Jogo:

- "Sorrisos amarelos. Águias não passam na Escócia mas já tinham a eliminatória decidida, guerreiros suam para garantir o play-off. Hearts 1-1 Benfica. Dínamo Minsk 0-0 Braga"

- "Marco Silva: 'Muitos ainda não podem jogar os 90 minutos'"

- "Lukebakio: 'O que dei no ano passado não foi o suficiente'"

- "Dedic está muito perto de reforçar o Newcastle"

- "Sporting-V. Guimarães. Rui Borges não deixa cair Suárez. Técnico desconhece episódios polémicos"

- "Pote e Bragança de fora por opção"

- "Tiago Margarido: 'Estamos no bom caminho'"

- "Ronaldo volta aos treinos no Al Nassr... loiro"

- "FC Porto. 'Avaliem-me pelas minhas competências'. Farioli explica como faz a gestão da carreira"

- "Galatasaray pressiona Roma e pode voltar a atacar Mora"

- "Boavista. Tribunal reabre o Bessa"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. Pericas brilhas no Gerês. Jovem espanhol bate dupla da Anicolor"

E no A Bola:

- "Coração na Luz. Lukebakio marca na Escócia e garante: 'Claro que fico!"

- "Hearts 1-1 Benfica. Com a eliminatória resolvida, treinador dos encarnados deu minutos a vários jogadores. Segue-se o Aarhus no 'play-off' com o primeiro jogo em Lisboa"

- "Marco Silva: 'Prestianni não está em forma, está em grande forma'"

- "Sporting-V. Guimarães. 'Suárez será muito importante este ano'. Situação do avançado foi tema forte da conferência de Rui Borges de antevisão ao jogo de hoje. Treinador desvalorizou alegado mau ambiente e conta com o colombiano"

- "Ba e Debast nos convocados. Maxi Araújo de volta ao onze"

- "FC Porto. Silêncio da Roma coloca transferência de Mora em suspenso. Galatasaray não desiste"

- "Alberto quase pronto, André Silva e Alan Varela continuam em tratamento"

- "D. Minsk 0-0 SC Braga. Pragmáticos guerreiros defrontam Áustria de Viena"

- "Volta a Portugal. Pericas vence no Gerês, Guérin continua de amarelo"