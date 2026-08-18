Jornadas de Contratação Pública debatem revisão do CCP e Inteligência Artificial

As Jornadas de Contratação Pública vão decorrer em Outubro em Ponta Delgada, Machico, Porto e Lisboa, tendo como principais temas as alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP) e os desafios da integração da Inteligência Artificial na contratação pública.

As inscrições já estão abertas para a iniciativa, que contará com a participação de especialistas como Licínio Lopes Martins, Pedro Fernández Sánchez, Carlos Batalhão, Pedro Teixeira e Isabel Celeste da Fonseca.

A primeira sessão está marcada para 8 de Outubro, na sede da MUSAMI, em Ponta Delgada. Segue-se Machico, a 15 de Outubro, no Fórum Machico, o Porto, a 19 de Outubro, no i3S, e Lisboa, a 30 e 31 de Outubro, na Fundação Champalimaud.

Segundo a organização, as Jornadas vão abordar alguns dos temas considerados mais relevantes na actualidade no âmbito da contratação pública, com destaque para a revisão do CCP, cuja publicação está prevista para breve, e para a utilização da Inteligência Artificial neste setor.

A organização informa ainda que a participação dos oradores poderá variar consoante o local onde decorrem as Jornadas.

As vagas são limitadas. O programa completo e as inscrições estão disponíveis na página oficial do evento. Para mais informações, está disponível o número 222 061 585 ou o endereço de email [email protected].