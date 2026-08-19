Socorridos 35 migrantes em Lampedusa, outros 52 à deriva no mar
Um grupo de 35 migrantes desembarcou hoje em Lampedusa, Itália, após terem sido resgatados de um bote pela guarda costeira, enquanto 52 foram avistados num barco em dificuldades a cerca de 70 milhas da ilha siciliana.
Os 35 migrantes, entre os quais seis mulheres, resgatados por uma embarcação de patrulha da guarda costeira italiana eram originários da Eritreia, Somália e Sudão, e, de acordo com as autoridades, iniciaram a travessia do Mediterrâneo Central a partir de Gars Garabulli, na Líbia.
Por outro lado, o Alarmphone, uma linha de apoio criada em 2014 por voluntários da Europa, Tunísia e Marrocos, emitiu um alerta relativa a uma embarcação vista à deriva no Mediterrâneo Central com 52 pessoas a bordo.
A linha de apoio advertiu que "52 vidas estão em perigo a cerca de 70 milhas de Lampedusa", sublinhando que "algumas pessoas já perderam a consciência".
Uma embarcação de bandeira italiana, a Asso Venticinque, parte da frota da Augusta Offshore, que se encontra na zona, foi alertada.
Lampedusa, uma pequena ilha de 20 quilómetros quadrados com cerca de seis mil habitantes, é o ponto mais a sul de Itália, tendo-se tornado um dos principais pontos de entrada na Europa de migrantes irregulares, na maioria subsaarianos, que atravessam o Mediterrâneo em embarcações precárias operadas por redes de traficantes a partir da Líbia e Tunísia.