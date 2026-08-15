Autoridades marroquinas travam entrada de centenas de migrantes em Ceuta

As forças de segurança de Marrocos travaram hoje uma tentativa de centenas de migrantes, na maioria subsarianos, de entrarem irregularmente na cidade espanhola de Ceuta, indicaram à agência de notícias espanhola EFE fontes securitárias marroquinas.

Segundo as fontes, o incidente aconteceu numa zona montanhosa, nos arredores da cidade fronteiriça de Fnideq (Castillejos, em castelhano), a sudoeste de Ceuta.

Milhares de operacionais integram o dispositivo de segurança que foi montado por Marrocos para impedir a entrada em massa em Ceuta de migrantes que tinha sido convocada para hoje nas redes sociais.

No final de julho, cerca de 72.000 pessoas entraram em 24 horas na cidade autónoma espanhola de Ceuta, situada no norte de África, e, à data de 06 de agosto, 70.000 já tinham voltado a Marrocos, segundo dados das autoridades de Espanha.

Pelo menos 82 pessoas morreram a tentar chegar a Ceuta a nado.

Ceuta, um pequeno território de 80.000 habitantes situado no extremo norte de Marrocos e banhado pelo estreito de Gibraltar, é uma das duas fronteiras terrestres entre África e a Europa, juntamente com o outro enclave espanhol de Melilla.