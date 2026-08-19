Todas as semanas a PSP detém condutores sob efeito de álcool?

“Todas as semanas... um desfile de bêbados”, afirma um leitor do DIÁRIO relativamente ao último balanço semanal de sinistralidade nas estradas da Região. A afirmação, deixada na caixa de comentários da notícia, levanta a questão de saber se os dados da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmam uma presença regular de condutores detidos por condução de veículo em estado de embriaguez.

Comentário deixado na notícia do dia 14 de Agosto '84 acidentes registados em uma semana nas estradas da Madeira'

Na notícia em causa, referente ao período entre 7 e 13 de Agosto, a PSP deu conta de que, no âmbito de várias operações de fiscalização rodoviária, deteve 22 pessoas por crimes relacionados com a condução, das quais 13 por condução de veículo em estado de embriaguez.

Mas será que esta é uma realidade que se repete todas as semanas?

Para responder à questão, o DIÁRIO analisou todos os balanços semanais de sinistralidade divulgados pelo Comando Regional da PSP desde o início do ano, procurando verificar se, efectivamente, todas as semanas são registadas detenções por condução de veículo em estado de embriaguez.

Até à corrente semana, cujo balanço apenas será divulgado na próxima sexta-feira, a PSP publicou 32 comunicados relativos à sinistralidade rodoviária. Em todos eles consta o número de detenções por condução de veículo em estado de embriaguez.

O primeiro dos 32 balanços analisados, referente ao período entre 19 de Dezembro e 8 de Janeiro, registou 41 detenções, o valor mais elevado do período em análise . Nas semanas seguintes foram contabilizadas 13 detenções (9 a 15 de Janeiro), nove (16 a 22 de Janeiro), 11 (23 a 29 de Janeiro), 17 (30 de Janeiro a 5 de Fevereiro), 14 (6 a 12 de Fevereiro), 10 (13 a 19 de Fevereiro), nove (20 a 26 de Fevereiro) e oito (27 de Fevereiro a 5 de Março).

Durante o mês de Março, a PSP registou 14 detenções entre 6 e 13 de Março, 16 entre 13 e 19 de Março, nove entre 20 e 26 de Março e 23 entre 27 de Março e 2 de Abril. Já em Abril foram contabilizadas 22 detenções entre 3 e 9 de Abril, 14 entre 10 e 16 de Abril, 15 entre 17 e 23 de Abril e cinco entre 24 e 29 de Abril, o número mais baixo de todo o período analisado.

Em Maio, os balanços registaram 19 detenções entre 30 de Abril e 7 de Maio, 13 entre 8 e 14 de Maio, seis entre 15 e 21 de Maio e 15 entre 22 e 28 de Maio. Seguiram-se 11 detenções entre 29 de Maio e 4 de Junho, sete entre 5 e 11 de Junho, 12 entre 12 e 18 de Junho, 13 entre 19 e 25 de Junho e seis entre 26 de Junho e 2 de Julho.

Já em Julho, a PSP registou oito detenções entre os dias 3 e 9, 10 entre 10 e 16, oito entre 17 e 23 e seis entre 24 e 30 de Julho. Nos dois últimos balanços divulgados, referentes ao início de Agosto, foram contabilizadas 16 detenções entre 31 de Julho e 6 de Agosto e 13 entre 7 e 13 de Agosto.

No total, os 32 balanços semanais analisados contabilizam 413 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, o equivalente a uma média de 12,9 detenções por semana.

Assim, tendo em conta os dados divulgados pela PSP é possível confirmar a parte factual da afirmação deixada pelo leitor: em todas as 32 semanas analisadas foram registadas detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, não existindo qualquer balanço semanal em que não tenham sido registadas detenções.

Os números, contudo, não permitem concluir que exista um “desfile de bêbados” nas estradas da Região, expressão que tem um carácter subjectivo. Permitem, isso sim, afirmar que as detenções por condução sob o efeito do álcool são uma ocorrência regular nos balanços semanais da PSP, com 413 casos contabilizados nos 32 períodos analisados.