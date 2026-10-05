EasyJet perspetiva 14 voos cancelados e 428 realizados durante a greve

A companhia aérea easyJet disse hoje à Lusa que espera realizar 428 voos dos 442 previstos durante a greve dos tripulantes, que termina na terça-feira.

Antes do início da greve, a transportadora já tinha cancelado preventivamente um conjunto de voos.

"Durante o período de greve, a easyJet tinha inicialmente previsto operar 786 voos de e para Portugal. Após estes ajustes preventivos à programação, a companhia planeava operar 442 voos e planeia realizar com sucesso 428", adiantou fonte oficial da empresa, em resposta à Lusa.

A easyJet referiu ainda manter-se focada em minimizar o impacto da paralisação, "atuando em conformidade com a legislação e os regulamentos aplicáveis".

A greve dos tripulantes de cabine da easyJet levou até hoje ao cancelamento de quase 370 voos, segundo os números hoje avançados à Lusa pelo sindicato, que avisou que os efeitos deverão continuar a ser fortemente sentidos até sexta-feira.

"A empresa, para além dos 343 voos que cancelou antes do inicio da greve, já teve de cancelar, desde dia 02 e até hoje, mais 26 voos, o que representa uma percentagem de cancelamentos muito próxima dos 90%", avançou o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias, em declarações à Lusa.

A adesão dos tripulantes, segundo os números do sindicato, continua nos 100%, o que para o SNPVAC demonstra uma "mensagem de força e união", que espera que a easyJet apresente, após a paralisação, uma proposta "mais próxima da realidade operacional" das bases de Portugal.

Ricardo Penarroias alertou ainda para o facto de terem sido realizados, à margem dos serviços mínimos, oito voos "de forma ilegal", ou seja, com recurso a tripulantes e chefias de bases estrangeiras, situação que já tinha sido denunciada à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) pelo sindicato.

Os efeitos da greve, que termina na terça-feira, deverão continuar a ser "fortemente sentidos" até sexta-feira, avisou.

Na origem da greve estão, entre outras reivindicações, a estabilidade das escalas, a progressão remuneratória em função da antiguidade e as condições propostas no âmbito da negociação do Acordo de Empresa.

Está ainda marcada uma segunda greve dos tripulantes da easyJet para os dias 19 a 23 de dezembro.

A Lusa contactou a gestora aeroportuária ANA, mas não obteve resposta.