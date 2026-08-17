ANSR, GNR e PSP reforçam fiscalização da condução sob efeito do álcool

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) promovem, entre amanhã, 18 de Agosto, e dia 24 de Agosto, a oitava campanha do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026, dedicada à prevenção e fiscalização da condução sob o efeito do álcool.

Sob o lema "Taxa Zero ao Volante", a campanha procura alertar para um dos principais factores de risco da sinistralidade rodoviária, combinando acções de sensibilização da ANSR com operações de fiscalização da GNR e da PSP.

Os dados relativos a 2025 mostram a dimensão do problema: em cada 100 vítimas de acidentes rodoviários autopsiadas em Portugal, 28 apresentavam uma taxa de álcool no sangue acima do limite legal. Destas, 78% tinham uma taxa igual ou superior ao valor a partir do qual a condução constitui crime.

No mesmo ano, foram realizados cerca de 2,1 milhões de testes de álcool pelas forças de segurança, dos quais 1,6% apresentaram resultado positivo. As infracções por condução sob o efeito do álcool representaram cerca de 2,4% do total das infracções rodoviárias registadas no país.

A campanha pretende reforçar a mensagem de que mesmo pequenas quantidades de álcool podem afectar os reflexos, o tempo de reacção e a capacidade de decisão dos condutores.

A ANSR, a GNR e a PSP recomendam aos condutores que não conduzam depois de consumir álcool, que escolham um condutor designado, recorram a transportes alternativos e planeiem o regresso a casa antes de beber.

Durante os sete dias da campanha, a fiscalização estará direccionada para os comportamentos de risco associados aos acidentes graves, com especial atenção à detecção da condução sob o efeito do álcool.

Esta que é a oitava de 11 campanhas previstas no PNF 2026, desenvolvido anualmente pela ANSR em articulação com a GNR e a PSP, tem por base recomendações europeias e o quadro estratégico Visão Zero 2030, que estabelece como objectivo a eliminação das mortes nas estradas.

"Se beber, não conduza" é uma das mensagens centrais da campanha, que deixa ainda outro apelo aos condutores: "O melhor resultado no teste é 0,0 g/l".