A Ordem dos Engenheiros Técnicos promove a II Semana Regional do Engenheiro Técnico na Madeira. A iniciativa decorre entre 2 e 5 de Setembro de 2026 e integra cinema, actividades de convívio, um encontro dedicado à Engenharia de Protecção Civil e o Jantar Comemorativo do Dia Nacional do Engenheiro Técnico.

A II Semana Regional do Engenheiro Técnico constitui, segundo a Ordem, "não apenas um momento comemorativo, mas também uma oportunidade para afirmar a Engenharia enquanto elemento essencial na construção de uma Região mais segura, eficiente, inovadora, sustentável e preparada para os desafios do futuro".

PROGRAMA

2 de Setembro | 21h15 – 22h00

Sessão de Cinema — Dream Big: Engineering Our World

Sede da OET — Secção Regional da Madeira

3 de Setembro | 10h30 – 11h00

Atividade Lúdica — Karting

Kartódromo do Faial

4 de Setembro | 15h30 – 18h45

Encontro Regional do Colégio de Engenharia de Proteção Civil

Sede da OET — Secção Regional da Madeira

5 de Setembro | 19h00 – 22h30

Jantar Comemorativo do Dia Nacional do Engenheiro Técnico

Meliá Madeira Mare Resort & Spa