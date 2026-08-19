II Semana Regional do Engenheiro Técnico na Madeira
A Ordem dos Engenheiros Técnicos promove a II Semana Regional do Engenheiro Técnico na Madeira. A iniciativa decorre entre 2 e 5 de Setembro de 2026 e integra cinema, actividades de convívio, um encontro dedicado à Engenharia de Protecção Civil e o Jantar Comemorativo do Dia Nacional do Engenheiro Técnico.
A II Semana Regional do Engenheiro Técnico constitui, segundo a Ordem, "não apenas um momento comemorativo, mas também uma oportunidade para afirmar a Engenharia enquanto elemento essencial na construção de uma Região mais segura, eficiente, inovadora, sustentável e preparada para os desafios do futuro".
PROGRAMA
2 de Setembro | 21h15 – 22h00
Sessão de Cinema — Dream Big: Engineering Our World
Sede da OET — Secção Regional da Madeira
3 de Setembro | 10h30 – 11h00
Atividade Lúdica — Karting
Kartódromo do Faial
4 de Setembro | 15h30 – 18h45
Encontro Regional do Colégio de Engenharia de Proteção Civil
Sede da OET — Secção Regional da Madeira
5 de Setembro | 19h00 – 22h30
Jantar Comemorativo do Dia Nacional do Engenheiro Técnico
Meliá Madeira Mare Resort & Spa