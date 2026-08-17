Rua João Paulo II, no Funchal, é a mais cara da Madeira para comprar casa

A Rua João Paulo II, em São Martinho, no Funchal, é a morada com o preço mediano mais elevado para comprar casa na Madeira, com os imóveis anunciados a atingirem 1,5 milhões de euros. O valor coloca a rua madeirense entre as localizações residenciais de maior preço do país, embora ainda distante dos valores registados nas zonas mais exclusivas do continente.

Os dados fazem parte de uma análise do idealista, que identificou as ruas mais caras de Portugal e, separadamente, a morada com os preços mais elevados em cada distrito e ilha onde foi possível realizar o estudo.

No topo nacional está a Rua das Faias, em Cascais, onde o preço mediano das casas anunciadas chega aos 4,35 milhões de euros. Segue-se a Rua das Violetas, também em Cascais, com 4,3 milhões de euros, enquanto a Urbanização Vale do Lobo, em Almancil, ocupa o terceiro lugar, com 4,25 milhões.

A lista das dez ruas mais caras é dominada por Cascais e pelo Algarve. A Rua das Papoilas, em Cascais, surge em quarto lugar, com 4 milhões de euros, seguida da Urbanização Fonte Algarve, em Almancil, com 3,995 milhões.

A Rua Soto Maior, em Sintra, apresenta um preço mediano de 3,9 milhões de euros, enquanto a Rua do Ouro, no Porto, surge na sétima posição, com 3,69 milhões.

Completam o ranking a Urbanização Quinta do Monte, em Lagos, com 3,25 milhões, a Rua do Pinheiro Manso, na Quinta do Conde, distrito de Setúbal, com 2,75 milhões, e a Avenida Sabóia, no Estoril, com 2,4 milhões.

Na mesma rua das casas caras também está situada uma urbanização social. Foto Google Streetview

Madeira acima de Leiria, Viana e restantes distritos analisados

No ranking por distrito e ilha, a Rua João Paulo II, na freguesia de São Martinho, destaca-se com um preço mediano de 1,5 milhões de euros. É um valor superior ao registado na rua mais cara de Leiria, a Rua dos Mártires, onde a mediana é de 842.500 euros, e em Viana do Castelo, na Rua Doutor Adriano Magalhães, com 670 mil euros.

Nos restantes territórios analisados, a Rua António da Rocha Madail, em Aveiro, apresenta uma mediana de 493.500 euros, enquanto a Rua Princesa Cindazunda, em Coimbra, chega aos 435 mil euros.

Em Braga, a Rua Bernardino da Silva regista 374.400 euros, a Rua 1.º de Dezembro, em Santarém, 330 mil euros, e a Rua Miguel Bombarda, em Viseu, 300 mil euros.

A diferença entre os extremos do ranking nacional é significativa: comprar uma casa na Rua das Faias, em Cascais, custa, em termos medianos, cerca de 14,5 vezes mais do que na rua mais cara de Viseu.

A análise do idealista considera os preços medianos absolutos dos apartamentos e moradias anunciados em cada rua. Para evitar distorções, foram consideradas apenas as ruas com pelo menos dez anúncios e eliminados os imóveis duplicados.

Os valores correspondem aos preços pedidos nos anúncios e não necessariamente aos valores finais das transações. O estudo também não permite concluir que estas sejam as casas mais caras de cada mercado, mas apenas que são as ruas com os preços medianos mais elevados entre aquelas que reuniam anúncios suficientes para a análise.