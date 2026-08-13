Fogo em terreno junto a gasolineira no Poço Barral

Um incêndio num terreno situado na traseira de um posto de combustíveis no Caminho do Poço Barral, em Santo António, mobilizou esta tarde os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O alerta foi dado cerca das 14h40, inicialmente para um fogo na cobertura da gasolineira. À chegada, foi confirmado que o incêndio deflagrava num terreno, onde arderam um sofá e lixo.

As chamas já tinham sido apagadas por populares, com recurso a uma mangueira de jardim. Os Sapadores mobilizaram quatro viaturas e 13 operacionais, enquanto os Voluntários Madeirenses deslocaram duas viaturas e sete elementos.