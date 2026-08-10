Nacional empata nos Açores
Alvinegros estiveram a perder, mas conseguiram o 2-2 ainda antes do intervalo
O Nacional empatou 2-2, esta segunda-feira, na visita ao Santa Clara, no jogo que fechou a 1.ª jornada da I Liga. Nos Açores, o jogo não começou da melhor forma para os alvinegros, que aos 21 minutos já perdiam por 0-2. Mas a equipa de João Gião ‘reergueu-se’, não virou a cara à luta e chegou mesmo ao empate ainda antes do intervalo.
Primeira parte de grande intensidade, com quatro golos e muita emoção. O Santa Clara entrou melhor e Gonçalo Paciência bisou em apenas dois minutos (aos 19 e 21), colocando a equipa da casa em vantagem por 2-0. O Nacional não baixou os braços e foi acreditando, reduzindo aos 36 minutos, através de Igor Liziero, na conversão de uma grande penalidade (que castigou falta na área sobre Markus Jensen). Já perto do intervalo, Miguel Baeza marcou e permitiu ao Nacional chegar ao descanso com o empate a 2-2, deixando tudo em aberto para uma segunda parte.
Após o intervalo, menos ocasiões de lado a lado, mas com um Nacional mais organizado e rigoroso sobretudo ao nível das marcações. O Santa Clara, por sua vez, procurou reassumir o comando da partida. Depois sucederam-se as substituições em ambas as equipas, com o jogo a manter-se equilibrado.
A verdade é que o marcador já não voltou a mexer e o Nacional estreou-se na I Liga 2026/2027 com um empate 2-2 nos Açores. O primeiro ponto no campeonato.