Morreu Eugénio Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado

Eugénio Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado (CVP), morreu hoje aos 69 anos, anunciou hoje o cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal.

Eugénio Fonseca foi presidente da Cáritas Diocesana de Setúbal entre 1987 e 2016, tendo sido nomeado em 1999 pela Conferência Episcopal Portuguesa para presidir ao organismo a nível nacional.

Segundo informação divulgada no 'site' do Instituto Diocesano de Formação Cristã, Eugénio José da Cruz Fonseca nasceu em Setúbal em 1957 e licenciou-se em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.

Era casado e tinha dois filhos.