Quatro meios aéreos e 120 operacionais combatem fogo em Arcos de Valdevez

O incêndio que deflagrou hoje às 15:40 na freguesia de Rio Frio, concelho de Arcos de Valdevez, mobilizava, às 19:55, três meios aéreos, 120 operacionais e 37 viaturas, disse o presidente da Câmara.

Contactado pela agência Lusa, Olegário Gonçalves (PSD) adiantou que "durante a tarde chegaram a estar ameaçadas algumas habitações em Miranda, Rio Frio", mas às 19:55 "não havia esse risco".

O autarca de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, disse ainda que "o fogo lavra com alguma intensidade".

Adiantou ainda não haver registos de feridos entre população e operacionais no terreno.

Em Ponte de Lima, o comandante dos Bombeiros Voluntários, Carlos Lima, afirmou que o incêndio que começou no domingo, pelas 14:26, na freguesia de Facha, lugar da Senhora da Rocha, entrou em fase de rescaldo cerca das 13:00, mas permaneciam no terreno, às 19:55, 196 operacionais e 67 viaturas.

Já em Refoios do Lima, o incêndio que deflagrou na segunda-feira, às 16:41, entrou em fase de rescaldo cerca das 18:05.

No local permaneciam, às 19:55, 36 operacionais, apoiados por 12 viaturas.