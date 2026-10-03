Bloco “exige medidas urgentes do Governo Regional para combater a asfixia das famílias”

O Bloco de Esquerda da Madeira esteve esta manhã no Bairro do Grémio, no Imaculado Coração de Maria, onde teve oportunidade de ouvir os cidadãos sobre as muitas dificuldades que atravessam com o aumento constante do custo de vida.

Através de um comunicado enviado às redacções, o “Bloco de Esquerda manifesta a sua profunda preocupação e indignação perante o esmagamento das famílias madeirenses e porto-santenses devido ao aumento galopante do custo de vida. Perante a escalada ininterrupta dos preços da habitação, dos bens alimentares de primeira necessidade e dos serviços essenciais, o Governo Regional do PSD-CDS continua remetido a uma passividade inaceitável, falhando na proteção de quem trabalha e vive na Região.”

Refere ainda o BE que “enquanto a inflação devora o poder de compra, o executivo regional insiste numa política de propaganda e de submissão aos grandes interesses económicos, ignorando as dificuldades reais enfrentadas diariamente pelas famílias. A crise no acesso à habitação — impulsionada pela especulação imobiliária e pelo alojamento local desregrado — transformou o direito a um tecto num luxo inacessível para a maioria da população, em particular para as gerações mais jovens e para as famílias da classe trabalhadora.”

O Bloco de Esquerda lembra que “o aumento dos combustíveis e dos bens alimentares está a deixar muitas famílias numa situação económica muito frágil e de carência alimentar, e que representa um aumento das desigualdades que as políticas dos governos de direita têm vindo a agravar.”

Perante este quadro de dificuldades e “ ​diante do agravamento desta situação, o Bloco de Esquerda exige ao Governo do PSD-CDS a implementação imediata de medidas concretas e eficazes, entre as quais:

Redução das taxas de IVA, cumprindo a Autonomia dada pela lei das Finanças Regionais, que permite redução dos impostos em 30%;

​Controlo de preços dos bens essenciais: Fixação das margens máximas de lucro nos produtos alimentares de primeira necessidade e na energia, travando a especulação das grandes superfícies comerciais.

​Regulação urgente do mercado de habitação: Limitação do crescimento do Alojamento Local nas zonas sob maior pressão, imposição de tectos máximos às rendas e reforço efectivo do direito à habitação e do parque habitacional público.

​Valorização dos rendimentos e salários: Aumento do rendimento de modo a compensar as desvantagens da insularidade e garantir salários dignos na Região Autônoma da Madeira.”

​"Não podemos aceitar que o Governo Regional continue de braços cruzados a assistir ao empobrecimento de quem produz a riqueza da nossa ilha. A apologia cega e ideológica do mercado a funcionar, está a aumentar tremendamente as desigualdades sociais. O mercado está cada vez mais inclinado a favor dos mais ricos e já nem a classe média consegue garantir condições de vida condignas. O custo de vida na Madeira tornou-se insustentável e exige escolhas políticas corajosas a favor do povo, e não dos grandes grupos económicos", afirma o Bloco de Esquerda Madeira.

​O Bloco de Esquerda “reitera o seu compromisso de continuar na linha da frente da exigência por justiça social, apelando à mobilização de todos os Madeirenses e Porto-santenses contra o desinteresse e a inação governativa.”