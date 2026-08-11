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Turismo de Portugal lança concurso de 1 ME para projectos de refúgios climáticos

Neste momento são vários os refúgios climáticos já existentes. Na Madeira, duas grandes superfícies comerciais fazem parte da lista.
Neste momento são vários os refúgios climáticos já existentes. Na Madeira, duas grandes superfícies comerciais fazem parte da lista., Foto DR

O Turismo de Portugal lançou hoje um concurso no valor de um milhão de euros para projetos de refúgios climáticos dirigido a câmaras municipais e juntas de freguesia, disse hoje em comunicado.

O concurso atribui um apoio não reembolsável de 80% das despesas elegíveis até 75 mil euros por candidatura individual ou por cada entidade que faça parte de uma candidatura conjunta.

"A adaptação às alterações climáticas é hoje uma prioridade para o turismo. Contamos já com mais de 100 refúgios climáticos distribuídos por 47 municípios e pretendemos aumentar o número", disse o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, citado no comunicado.

O apoio, financiado pelo programa Crescer com o Turismo, prevê o financiamento, entre outros, de bebedouros e postos de enchimento de garrafas, nebulizadores e jogos de água, plantação de árvores de sombra, pérgulas, mobiliário de descanso ou pontos de carregamento de telemóveis. As candidaturas estão já abertas e continuarão até ser esgotado o um milhão de euros.

São designados refúgios climáticos espaços preparados para oferecer conforto e proteção durante períodos de calor intenso. A localização já existentes pode ser consultada em https://refugiosclimaticos.turismodeportugal.pt/.

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