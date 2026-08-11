Turismo de Portugal lança concurso de 1 ME para projectos de refúgios climáticos

O Turismo de Portugal lançou hoje um concurso no valor de um milhão de euros para projetos de refúgios climáticos dirigido a câmaras municipais e juntas de freguesia, disse hoje em comunicado.

O concurso atribui um apoio não reembolsável de 80% das despesas elegíveis até 75 mil euros por candidatura individual ou por cada entidade que faça parte de uma candidatura conjunta.

"A adaptação às alterações climáticas é hoje uma prioridade para o turismo. Contamos já com mais de 100 refúgios climáticos distribuídos por 47 municípios e pretendemos aumentar o número", disse o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, citado no comunicado.

O apoio, financiado pelo programa Crescer com o Turismo, prevê o financiamento, entre outros, de bebedouros e postos de enchimento de garrafas, nebulizadores e jogos de água, plantação de árvores de sombra, pérgulas, mobiliário de descanso ou pontos de carregamento de telemóveis. As candidaturas estão já abertas e continuarão até ser esgotado o um milhão de euros.

São designados refúgios climáticos espaços preparados para oferecer conforto e proteção durante períodos de calor intenso. A localização já existentes pode ser consultada em https://refugiosclimaticos.turismodeportugal.pt/.