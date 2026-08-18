Kit Bebé já comparticipou mais de 2.380 vacinas em seis meses

Mais de 2.380 vacinas foram adquiridas no primeiro semestre deste ano, através do Programa ‘Kit Bebé’, representando um investimento de mais de 127 mil euros, valor que corresponde também à poupança das famílias madeirenses, informou esta terça-feira o IASaúde.

Implementado em 2019 pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE), enquanto medida de apoio à natalidade, este programa disponibiliza um apoio de 600 euros, em cartão, a todos os recém-nascidos, com residência na Região. Um valor que tem por finalidade a aquisição de produtos de saúde e de bem-estar para os bebés, com validade de um ano, e que é muito utilizado para a compra de vacinas que não estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação.

"Sabemos que as despesas relacionadas com os cuidados dos bebés são muitas, pelo que esta medida representa um apoio importante para as famílias, especialmente na aquisição de vacinas que não estão incluídas no plano de vacinação, mas que são geralmente recomendadas pelos pediatras como forma de reforçar a imunização das crianças", salienta a presidente do IASaúde, Rubina Silva, citada em nota à imprensa, sublinhando que este é mais "um contributo para a promoção da saúde da população madeirense desde os primeiros meses de vida".

No top das vacinas adquiridas através do Programa Kit Bebé estão as que são utilizadas para a protecção dos bebés contra o rotavírus, um vírus altamente contagioso e que provoca gastroenterite aguda, causando diarreia, vómitos e febre. Nos primeiros seis meses deste ano, foram adquiridas, com o Cartão Kit Bebé, 918 vacinas para combater esta infecção.