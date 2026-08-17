Ataque de mísseis em região russa de Belgorod deixa seis mortos

Pelo menos seis civis russos morreram e quatro ficaram feridos hoje na sequência de um ataque de mísseis ucranianos contra a região fronteiriça de Belgorod, informou o governador regional em funções, Alexander Shuvaev.

"Seis civis foram mortos e quatro ficaram feridos, incluindo uma criança", anunciou o governador na rede de mensagens MAX, precisando que o ataque atingiu a localidade de Koloskovo, no distrito de Valuysky, a cerca de quinze quilómetros da fronteira.

🇺🇦⚔️🇷🇺 Ukraine launched one of its largest aerial attacks of the war overnight into Sunday, Aug. 16 — Russia says it downed 822 drones across 16–17 regions plus occupied Crimea, the Sea of Azov, and the Black Sea. Some 600 were aimed at Moscow (per Mayor Sobyanin), making it, per… pic.twitter.com/jKYdbatRLw — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 16, 2026

A Ucrânia e a Rússia têm intensificado os seus ataques há vários meses, provocando um número crescente de vítimas civis, mais de quatro anos após o início da ofensiva russa.

Na Rússia, uma vaga de centenas de drones causou 12 mortos no domingo, enquanto os ataques russos provocaram sete mortos na Ucrânia.

A Ucrânia afirmou este domingo que os seus ataques contra a gigante do comércio eletrónico Wildberries, o equivalente russo da Amazon, desativaram sete dos 10 maiores centros de distribuição da empresa.

Russia came under a massive drone attack overnight. The Ukrainian Armed Forces are once again targeting civilians and civilian infrastructure.



▪️In the Moscow Region, a drone crashed into a private home, killing an 83-year-old man. Three more people were injured in Podolsk. A… pic.twitter.com/8OxgJFIDnE — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺🇮🇪 (@SMO_VZ) August 16, 2026

Kiev estima que as necessidades totais de financiamento da Wildberries atinjam 1,3 biliões de rublos (13,3 milhões de euros).

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justifica os ataques ucranianos à Wildberries, que começaram em meados de julho, alegando que a empresa russa armazena mantimentos militares e componentes de drones.