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Dois gatos bebés encontrados abandonados dentro de saco de plástico no Funchal

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Foto Google Maps

Dois gatos bebés foram encontrados abandonados, esta manhã, dentro de um saco de plástico, nas Hortas de Santa Luzia, no Funchal.

Os animais foram recolhidos pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que foram mobilizados para o local após o alerta.

Os dois gatos encontravam-se vivos e, depois de recolhidos, foram encaminhados para o canil.

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