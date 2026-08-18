Instituto de Medicina Legal da Colômbia recebeu 304 corpos de vítimas

O Instituto de Medicina Legal (IML) da Colômbia recebeu 304 corpos de vítimas do sismo de 10 de agosto, tendo já identificado 300 que foram entregues na sua maioria às famílias, informou esta segunda-feira a entidade.

Os corpos recebidos são "provenientes dos departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca", os mais afetados pelo terramoto de magnitude 7,4, assinalou o IML.

Entre as mais de 300 vítimas identificadas "encontram-se 22 menores de idade", acrescentou o organismo em comunicado.

Cali, capital da reguão de Valle del Cauca, é a cidade com maior número de vítimas identificadas uma semana após o sismo, com 139, seguida por Pereira, capital de Risaralda, com 107, segundo o relatório de Medicina Legal.

O boletim acrescenta que também já foram identificados 12 corpos em Quibdó, capital de Chocó; nove em Buenaventura, seis em Buga e seis em Roldanillo, todas localidades de Valle del Cauca, e cinco em Manizales, capital de Caldas, entre outros lugares.

"O processo de entrega dos corpos decorre em coordenação com a Procuradoria-Geral da Nação, nas sedes correspondentes de cada município", refere o comunicado, precisando que os falecidos em Cali estão a ser entregues na cidade vizinha de Palmira.

O epicentro do terramoto situou-se em San José del Palmar (Chocó), na fronteira com Valle del Cauca e Risaralda, razão pela qual a maioria das vítimas mortais pertence a estas duas regiões.

O último balanço da Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres contabilizou no domingo 289 mortos, menos cinco do que no sábado; além de 4.187 feridos e 143 desaparecidos, enquanto 354 pessoas foram resgatadas de numerosos edifícios colapsados ou gravemente danificados.