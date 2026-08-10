Forte sismo abala grande parte da Colômbia e Equador

Um forte sismo abalou hoje grande parte da Colômbia e o Equador, sem que até ao momento tenham sido registadas vítimas ou danos, segundo o Serviço Geológico Colombiano (SGC).

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, o sismo foi sentido às 07:34 locais (13:34 em Lisboa) e teve o epicentro na localidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó, situado na costa do Pacífico, a uma profundidade de 82 quilómetros, indicou o SGC num primeiro boletim.

A agência France-Presse (AFP) assinalou que o sismo foi sentido com uma intensidade de 6,6 em Bogotá.

Por seu lado, a agência Associated Press (AP) deu conta de um "forte terramoto", que o serviço geológico norte-americano classificou com magnitude 7,4, que afetou a Colômbia e o Equador, levando as pessoas a evacuarem as suas casas e edifícios.

Este sismo segue-se a outros dois consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorridos na Venezuela no final de junho, que destruíram centenas de edifícios e causaram a morte de mais de 5.000 pessoas.

A EFE salienta que o sismo teve uma intensidade de 7,4 e atingiu várias cidades, como Bogotá, Popayán, Armenia, Cali, Pereira e Medellin, entre outras, todas no centro oeste do país. Nalgumas das cidades há notícias de danos materiais em vários edifícios.

Anteriormente, o SGC tinha avançado que o terramoto tinha atingido uma magnitude de 6,7 na escala aberta de Richter.

Em Cali e em Manizales desprenderam-se partes das fachadas de muitos edifícios e, na segunda cidade, uma das torres da catedral sofreu danos.

"Há muitos edifícios com fissuras", afirmou o presidente da Câmara de Cali, Alejandro Eder, em declarações à estação de rádio Blu Radio, sem que até ao momento haja informação sobre vítimas.

Em Pereira, capital do departamento de Risaralda, numerosos edifícios sofreram danos importantes na sua estrutura, entre eles o aeroporto, e alguns ruíram parcialmente.

Por seu lado, o presidente da Câmara de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicou que, até ao momento, "não há registo de danos nem de danos estruturais, apenas algumas fissuras em edifícios".

O sismo foi também sentido em várias províncias do Equador, incluindo a de Pichincha, cuja capital é Quito.

Na capital equatoriana, o terramoto foi sentido com especial intensidade nos edifícios altos, enquanto em várias zonas da província andina de Imbabura, vizinha da de Carchi, fronteiriça com a Colômbia, a população sentiu fortemente o tremor e saiu das suas casas por precaução, disseram à EFE habitantes da região.

O Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional equatoriano recebeu relatos de cidadãos que garantiram ter sentido o movimento sísmico também nas províncias tropicais de Santo Domingo de los Tsáchilas e Los Ríos, bem como nas costeiras de Esmeraldas (fronteiriça com a Colômbia), Guayas e Manabí.