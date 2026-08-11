Guterres solidário com vítimas do sismo na Colômbia

O secretário-geral da ONU manifestou hoje solidariedade para com as vítimas do sismo que atingiu na segunda-feira a Colômbia, causando pelo menos 240 mortos e mais de 1.300 feridos, sobretudo na região ocidental do país.

"[António Guterres] manifesta a sua solidariedade para com o povo e o governo da Colômbia e apresenta as suas condolências às famílias das vítimas, ao mesmo tempo que deseja uma rápida recuperação a todas as pessoas afetadas", declarou o porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq.

"As Nações Unidas estão em contacto estreito com as autoridades colombianas e prestam o seu apoio às operações levadas a cabo pelo Governo, a pedido deste", acrescentou.

Nesse sentido, o secretário-geral adjunto da ONU para assuntos humanitários, Tom Fletcher, abordou o "apoio concreto à resposta ao devastador terramoto" no país latino-americano numa conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros colombiano, Omar Bula.

O ministro colombiano indicou nas redes sociais que a equipa do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) está "plenamente mobilizada" no país, sob o comando da coordenadora da ONU no país sul-americano, María José Torres.

O sismo que abalou a Colômbia na segunda-feira provocou a morte de pelo menos 240 pessoas, de acordo com o mais recente balanço divulgado pelas autoridades locais.

O vizinho México anunciou hoje que preparou um contingente de 255 militares especializados em busca e salvamento, além do envio de toneladas de medicamentos, alimentos e equipamentos para enviar para a Colômbia, que registou na segunda-feira um sismo de magnitude 7,4.

Numa conferência de imprensa ao lado da Presidente do México, Claudia Sheinbaum, o ministro da Defesa mexicano, Ricardo Trevilla Trejo, detalhou que o exército ativou o chamado "Agrupamento Cali", que "será um agrupamento muito semelhante ao que prestou apoio à Venezuela".

O contingente, explicou o governante, será liderado por um general e composto por 255 militares, entre os quais especialistas em busca e salvamento, equipas cinotécnicas (binómios formados por um tratador e um cão) e pessoal de saúde e médico.

A operação prevê, além disso, o envio de quatro toneladas de medicamentos e 8,4 toneladas de ferramentas e equipamento de resgate, bem como telefones por satélite, rádios, geradores elétricos e tendas.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia são as principais cidades que permanecem em alerta vermelho devido à magnitude dos danos, que provocaram o colapso de, pelo menos, 165 edifícios.

O sismo foi sentido na segunda-feira às 07:34 locais (13:34 em Lisboa).

O epicentro foi no município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, e o hipocentro foi registado a uma profundidade de 103 quilómetros, indicou o Serviço Geológico Colombiano (SGC), tendo causado danos em grande parte da região central e oeste da Colômbia.