Pelo menos 169 mortos e mais de 660 feridos no terramoto na Colômbia

Pelo menos 169 pessoas morreram e 668 ficaram feridas no sismo de segunda-feira na Colômbia, disse hoje a Associação Colombiana de Cidades Capitais (Asocapitales), num novo balanço.

"O balanço preliminar é de 169 mortos na Colômbia, 165 dos quais em capitais [de departamentos], representando 97,6% das mortes registadas até ao momento", acrescentou.

O balanço anterior da mesma associação referia 132 mortos e mais de 570 feridos, na sequência do sismo de magnitude 7,4 na escala aberta de Richter, de acordo com o Serviço Geológico da Colômbia (SGC).

Cali, capital do departamento de Valle del Cauca (sudoeste), registou 85 mortes, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que faz fronteira com San José del Palmar (Chocó), epicentro do sismo, com 66 mortes.

O número fornecido inclui apenas o levantamento realizado nas capitais do país, assim, a contagem não inclui o número de mortos e feridos nas cidades e zonas rurais dos departamentos de Valle del Cauca, Risaralda e Chocó, os mais atingidos pela tragédia, uma vez que o Governo colombiano ainda não atualizou os números.

A contagem também não inclui números de desaparecidos, embora milhares de pessoas tenham relatado que não conseguem encontrar familiares e amigos.

Nestes três departamentos, assim como em Caldas e Quindío, na região cafeeira do centro da Colômbia, registaram-se derrocadas de edifícios e casas, e danos nas infraestruturas hospitalares, aeroportos, serviços públicos e sistemas de transportes.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Arménia são as principais cidades que permanecem em alerta vermelho devido à extensão dos danos e onde, no total, pelo menos 165 edifícios ruíram.

Algumas autoridades locais decretaram recolher obrigatório depois dos primeiros incidentes, incluindo pilhagens, e também na tentativa de facilitar o trabalho das equipas de resgate e emergência. A segurança nas ruas foi também reforçada com a presença do Exército.

O Presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, deverá passar os próximos dias a visitar as zonas afetadas, tendo já visitado Quibdó, capital de Chocó, onde se localizou o epicentro do pior sismo a atingir a Colômbia em dez anos.

Nesta primeira paragem, o Presidente colombiano anunciou a distribuição de ajuda financeira inicial a mais de 1.400 famílias afetadas para a reconstrução de casas, bem como a transferência dos feridos para centros médicos em Medellín.

O sismo foi sentido às 07:34 (14:34 em Lisboa). O epicentro foi no município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, e o hipocentro foi registado a uma profundidade de 103 quilómetros, indicou o SGC, tendo causado danos em grande parte da região central e oeste da Colômbia.