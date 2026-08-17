Uma semana dedicada ao ténis no Porto Santo Racket Center

O Porto Santo Racket Center prepara-se para viver uma semana dedicada ao ténis, com a realização de clínicas da modalidade e, no final da semana, do Torneio Pitty Borges.

A iniciativa, organizada pelo ex-tenista Pitty Borges, pretende dinamizar a modalidade na ilha e promover o contacto dos mais jovens com o ténis, numa altura que coincide também com o aniversário do complexo desportivo.

Em declarações ao DIÁRIO, Pitty Borges explicou que existe a intenção de manter estas iniciativas durante a época de Verão. “Sim, nós queremos manter estes acontecimentos nesta época estival, e também pela altura do aniversário deste complexo desportivo”, afirmou.

O antigo tenista assume, contudo, que o objetivo passa por fazer crescer o evento de forma gradual. “Por não estar bem implementado, a ideia é que ele [Torneio Pitty Borges] vá crescendo paulatinamente, de maneira a que daqui a meia dúzia de anos possamos ter um torneio e uma clínica de ténis com outra pujança”, explicou.

As clínicas de ténis decorrem entre hoje e 19 de Agosto, estando o torneio agendado para os dias 21 e 22. A competição contará com vários participantes e irá juntar diferentes escalões etários.

Segundo Pitty Borges, o principal objetivo do torneio é promover a modalidade, mais do que privilegiar a vertente competitiva. Já as clínicas terão uma componente essencialmente introdutória, dirigida sobretudo aos mais jovens.

“Vai ser seis horas no total dos três dias”, adiantou, referindo-se à programação das clínicas.

Apesar de ainda estar numa fase de crescimento, tanto as clínicas como o Torneio Pitty Borges têm vindo a ganhar visibilidade durante o Verão, despertando maior interesse pelo ténis e contribuindo para a divulgação da modalidade no Porto Santo.