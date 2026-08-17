Funchal celebra 518 anos de cidade com concerto sinfónico dedicado aos ABBA

O Parque de Santa Catarina recebe, no próximo dia 20 de Agosto, pelas 21h30, um concerto de entrada livre que assinala o 518.º aniversário da elevação do Funchal a cidade. O espectáculo, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, será dedicado aos ABBA e junta em palco a Orquestra Clássica da Madeira e os sérvios ABBA Real Tribute.

Intitulado 'ABBA Symphonic', o concerto será dirigido pelo maestro convidado Mikica Jevtić e pretende proporcionar uma viagem pelos grandes êxitos da banda sueca, num espectáculo que combina a sonoridade sinfónica da Orquestra Clássica da Madeira com a interpretação dos ABBA Real Tribute.

O repertório inclui temas como Waterloo, Money, Money, Money, SOS, Fernando, The Winner Takes It All, Super Trouper, Dancing Queen, Take a Chance on Me, Voulez-Vous e Gimme! Gimme! Gimme!, entre outros.

A iniciativa procura juntar diferentes gerações em torno do repertório de uma das bandas pop mais conhecidas de sempre. Os ABBA, formados por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, alcançaram projecção internacional após a vitória no Festival Eurovisão da Canção de 1974, com Waterloo.

Um tributo com experiência internacional

Os ABBA Real Tribute, provenientes de Zrenjanin, na Sérvia, foram fundados em 2007 e apresentam um espectáculo inspirado nas actuações dos ABBA, recorrendo a performances, figurinos e coreografias.

O projeto ABBA Symphonic nasceu em 2022, durante as comemorações do jubileu de ouro dos ABBA, com o objectivo de apresentar os maiores êxitos da banda acompanhados por uma orquestra sinfónica.

A formação que estará no Funchal é composta por Bojan Perkučin Đakov, no baixo e voz; Darko Perković, na percussão; Milica Jankucic, na voz; Marko Mojin, no piano; Isidora Orlović, no coro; Bosko Delilović, na guitarra e voz; e Nevena Lekić, na voz.

Orquestra Clássica da Madeira junta-se ao espectáculo

A Orquestra Clássica da Madeira, com 62 anos de existência, é uma das formações orquestrais mais antigas de Portugal. Sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes, mantém uma programação que atravessa diferentes períodos da música clássica e conta regularmente com maestros e solistas nacionais e internacionais.

A orquestra desenvolve também projectos de formação destinados aos mais jovens, através de estágios artístico-pedagógicos e da integração de jovens músicos na sua estrutura artística.

Mikica Jevtić dirige o concerto

A direcção do espectáculo estará a cargo do maestro Mikica Jevtić, nascido em 1977, na Alemanha. Licenciado pela Academia Nacional de Música da Ucrânia, em Kiev, especializou-se em direção de orquestra e acordeão.

Jevtić iniciou a carreira de maestro na Ucrânia e, desde 2011, é maestro da Orquestra de Ópera do Teatro Nacional Sérvio, em Novi Sad. Ao longo da carreira, colaborou com diversas formações sinfónicas e filarmónicas europeias, tendo dirigido concertos em cidades como Zagreb, Liubliana, Trieste e Milão.

Desde 2025, tem também dirigido alguns programas da Orquestra Clássica da Madeira.

Uma noite de Verão ao som dos clássicos dos ABBA

O concerto de 20 de Agosto pretende transformar o Parque de Santa Catarina num palco de celebração, com uma selecção de canções que marcaram várias gerações.

A organização promete um espectáculo com diferentes momentos, entre melodias mais intimistas e interpretações de maior energia, culminando num final apoteótico.

A entrada é livre, estando toda a população convidada a participar nas comemorações do 518.º aniversário da cidade do Funchal ao som dos grandes clássicos dos ABBA.