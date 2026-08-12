Allen Obando e Matchoi Djaló reforçam o Nacional
Obando foi companheiro de Messi, Matchoi chega da Polónia
O Nacional terá encontrado o substituto de Chucho Ramirez. É ele Allen Obando, jovem avançado equatoriano, de apenas 20 anos, que chega emprestado, por uma época, pelo Barcelona, do Equador. Em 2025 foi emprestado, pela formação equatoriana, ao Inter de Miami, da MLS, onde foi companheiro de Messi. Contudo, participou apenas em sete jogos e marcou um golo pela turma de Miami.
Na última época foi novamente emprestado, mas agora para a Croácia, onde jogou no NK Istra, tendo sido colega de Israel Ayuma, um dos reforços do Marítimo para a presente temporada. Pelos croatas apenas participou em seis jogos (275 minutos de utilização). Foi internacional pelas selecções jovens do Equador.
Igualmente chega, para o Nacional, o médio Matchoi Djaló vem do Wisla Pock, da Polónia, onde jogou na época passada por empréstimo dos turcos Basaksehir. Alinhou em 19 jogos pela equipa polaca.
Trata-se de um luso-guineense, de 23 anos, e que volta a Portugal depois de ter jogado no Paços de Ferreira, para onde chegou na época 2017/18, para jogar nos sub-15. Pelos castores alinhou, pela equipa principal, em 95 jogos e anotou 10 golos. É um médio ofensivo que, na época de 2024/25 se transferiu para o Basaksehir da Turquia, onde não se impôs (10 jogos apenas).
Refira-se que Matcho Djaló foi colega de Tomás Tavares, agora no Marítimo, na equipa crota.